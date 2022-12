Tras el partido que la Selección Argentina venció a Australia 2-1 por los octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022, el mediocampista Rodrigo De Paul se expresó sobre el acompañamiento de la parcialidad albiceleste, tanto en la cancha durante cada uno de los partidos, como a la distancia desde los distintos puntos geográficos del país.

"El apoyo es mutuo. Nosotros nos contagiamos de la gente y ellos se contagian de nosotros. Somos argentinos, estuvimos del otro lado y siempre seguimos siendo hinchas. La vida nos dio esta posibilidad hermosa de defender estos colores", manifestó en una entrevista periodística.

Además, De Paul hizo un análisis del triunfo sobre los australianos: "Una lástima que nos hayan convertido, pero creo que de todas maneras jugamos de la misma forma que siempre y creamos muchas situaciones. Sabemos que en la Copa del Mundo todos los partidos son así, es todo muy parejo y sabíamos que hoy iba a ser muy trabado, pero creo que lo hicimos muy bien".

El volante de la Albiceleste aseguró estar preparado para el próximo viernes cuando Argentina se enfrente a Países Bajos por los cuartos de final.

Respecto de su rendimiento personal, al que muchos analistas destacaron como el más sólido desde que arrancó el torneo, apuntó: "Todavía no me lo puse a analizar, pero me sentí muy cómodo; creo que sigo creciendo y teniendo confianza. Físicamente me encuentro muy bien y eso me da mucho placer y tranquilidad de cara al futuro, así que mientras pueda ayudar a mis compañeros, bienvenido sea".

Por último, De Paul destacó el trabajo que hizo el arquero Emiliano "Dibu" Martínez en los últimos minutos del partido, cuando el golero formado en Independiente logró controlar cada ataque de Australia, además de salvar la valla con una acción heroica en el último minuto: "Sabemos que para conseguir grandes cosas necesitás un gran arquero y creo que nosotros tenemos al mejor".

Fuente: NA

