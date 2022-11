Alta Gracia: un arroyo tiene bajo caudal y hay sospechas sobre un country

Desde el fin de semana, se multiplican las expresiones de sorpresa e indignación de vecinas y vecinos de Alta Gracia sobre el bajo caudal que tiene el arroyo Los Paredones a la altura del Primer Paredón, un sector histórico, con importante valor patrimonial dentro del conjunto jesuítico de la ciudad y que suele ser elegido habitualmente por familias y turistas para disfrutar del paisaje serrano.

En particular, lo que más llama la atención es que en el segundo paredón, unos metros más arriba, antes de que el curso de agua sea atravesado por los alambres del country Potrerillo de Larreta, el caudal del arroyo es abundante.

La preocupación llegó al Concejo Deliberante local que, con voto unánime, giró a su Comisión de Ambiente un proyecto del bloque opositor Alta Gracia Crece para instar al Ejecutivo Municipal a tomar cartas en el asunto, realizar la investigación correspondiente y en caso de encontrar irregularidades o situaciones por fuera de la ley, llevar adelante las denuncias pertinentes.

Semanas atrás se conoció que este barrio privado, precisamente, estaría avanzando en la obra de un acueducto cuyo expediente desconocían incluso desde dentro de la Municipalidad. Según advierten desde Alta Gracia Crece, esta obra, que estaría casi terminada, interceptaría para extraer agua en crudo el caño maestro que arriba desde el Río Anisacate y alimenta del vital elemento a la planta potabilizadora local.

El diámetro del caño sería muy importante, y alcanzaría para darle agua a unas 20 mil personas, según el cálculo que el concejal radical Marcelo Jean brindó al Portal Tortuga de Alta Gracia.

Este dato despierta suspicacias y dudas, ya que según precisó el colectivo local Todos Por Nuestros Arroyos, el country en cuestión tiene registrados 374 lotes. "Todo el mundo sabe que allí no vive ni un 10 por ciento de esa cantidad de personas", advirtió días atrás dicho colectivo en sus redes sociales, para luego preguntar abiertamente a la comunidad: "¿Para qué necesitan tanta agua? ¿Por qué la Municipalidad de Alta Gracia no brinda la información? ¿Qué harán en el country con el agua que no consuman? ¿Usarán el agua de este nuevo acueducto para riego? ¿Se buscará acceder a esa cantidad de agua para otros fines como la comercialización?".

Cabe recordar que el country Potrerillo de Larreta se encuentra en juicio con la Provincia por los alambrados que tiene sobre este curso de agua, precisamente. De diez años a esta parte, la comunidad se ha expresado masivamente en contra de que se alambre el curso de agua público y la Provincia intervino, oportunamente, para hacer cumplir la Ley.

Sin embargo, medidas judiciales le devolvieron al barrio privado la posibilidad de impedir el libre discurrir del arroyo y el acceso público a sus márgenes.

Este country posee una de las más afamadas canchas de golf de la provincia y es visitado habitualmente por referentes políticos de diversas fuerzas. A modo de ejemplo, viene bien recordar que fue allí donde se hospedó el ex presidente Mauricio Macri toda vez que visitó la Ciudad del Tajamar, cuando ocupaba la primera magistratura.

Diego Heredia, periodista del Portal Tortuga y miembro del colectivo Todos por Nuestros Arroyos, consultado por La Nueva Mañana, expresó que esta situación se podría haber prevenido si las autoridades competentes escuchaban el clamor social: "En 2017, con el acompañamiento de Fundeps, advertimos a Policía Ambiental de la Provincia que puertas adentro del country Potrerillo de Larreta se estaban realizando acciones de lesión del cauce del arroyo Los Paredones. Las mismas apuntaban a aumentar el volumen cúbico de retención del agua, según la información que le llegó al colectivo. Dichas obras, presumiblemente, de dragado, profundización y ampliación del embalse no podían llevarse a cabo sin haberse cumplimentado en forma previa el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. En su momento solicitamos la clausura de dichas obras, sin embargo no fuimos escuchados".

Sobre el estado del arroyo Los Paredones, puntualmente, concluyó: "Llegamos a este punto por la sequía, pero también por la falta de voluntad y la complicidad de funcionarias y funcionarios con los intereses del Potrerillo de Larreta que sigue haciendo negocios con los recursos de todas y todos".

