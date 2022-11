Instituto de Primera: el aguante valió la pena para Santiago Rodríguez

Santiago Rodríguez no vivió un partido más en la noche del sábado en Alta Córdoba. El volante ofensivo se hizo importante en Instituto, pero en los últimos minutos de la final la pasó mal por una lesión que no lo dejaba moverse. Pero no había más cambios y debió aguantar. El aguante valió la pena para Rodríguez, que al término del partido, en medio de las celebraciones dialogó con LA NUEVA MAÑANA y expresó su alegría por el ascenso de la "Gloria".

"No me quedaba otra. Sabía que faltaban pocos minutos y eran los minutos más importantes del año", afirmó el futbolista en el Monumental.

- ¿Qué sentías cuando te tiraba y pasaban los minutos y el partido no terminaba?

- Un dolor fuertísimo. Pero había que bancar. Cuando tenía la pelota en los pies no sentía nada, te digo la verdad; pero después se me partía la pata. Son cosas del fútbol, estábamos sin cambio y traté de hacer lo mejor,

"Somos humanos, nos pasan cosas. Tuve un bajón en un momento del torneo, se notó un montón. Pero después volví y creo que volví más fuerte", analizó el futbolista sobre la temporada, donde inició siendo la gran figura, pasó por una meseta y regresó con todo, siendo muy importante en los partidos finales.

En medio de la alegría, "Santi" resaltó: "Yo de chico soñé con jugar en Primera. Ahora a disfrutar, y pensar que el año que viene será más lindo".

- ¿Qué fue lo mejor de este Instituto?

- Mucho sacrificio. Un grupo espectacular, la pasamos bien. No tuvimos ni una pelea, ni una discusión, eso habla del plantel que tuvimos. Tanto los con más experiencia, los más chicos, pusimos sacrificio, huevo, voluntad.

- Cuando Alarcón cabeceó y la pelota entró, ¿qué sentiste?

- Naaaa, una alegría enorme. El Negro venía hinchando las bolas desde el último partido con Madryn que dijo que iba a hacer un gol de cabeza, y se lo guardó para el final el hijo de puta (sic). Se erró un par, y en el festejo le dije, te lo guardaste para el final, hermano.

