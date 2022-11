Lucas Bovaglio: "Siento que es justo el ascenso de Instituto"

Lucas Bovaglio es el padre de la criatura, el que le devolvió la alegría al pueblo de Instituto, el que logró que la "Gloria" retorne a Primera después de 16 años. Lucas Bovaglio, el técnico del ascenso.

Tras la obtención del objetivo, luego de empatar 1-1 ante Estudiantes de Caseros en el Monumental, el entrenador resaltó, en dialogo con LA NUEVA MAÑANA: "Estuvimos mucho tiempo cuesta arriba y terminamos consiguiendo el ascenso gracias a la ventaja deportiva. Pero siento que es justo el ascenso de este grupo de jugadores".

Además, el técnico de Instituto sostuvo: "No es fácil jugar esta clase de partidos, y más por cómo se dio. Arrancamos en desventaja, no podíamos encontrar la paridad, hasta que vino el empate y después no pudimos hacer el 2-1 para darlos el alivio. De dio así y vale igual"

Y, finalmente, confesó: "Lo primero que pensé cuando pitó el árbitro fue en mi familia"-