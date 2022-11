Adelante, radicales: presentaron el "Ateneo Rubén Américo Martí"

El espacio conformado por dirigentes, militantes y ex funcionarios busca fundar un espacio de pensamiento y acción política en la capital provincial.

Este jueves, representantes de distintos espacios políticos, en su mayoría provenientes del radicalismo, lanzaron el “Ateneo Rubén Américo Martí", una agrupación que busca rescatar la doctrina y el ideario radical, inspirados en la figura y el espíritu del ex intendente de Córdoba. Se trata de una confluencia de militantes, dirigentes y ex funcionarios que se reagrupan a partir de la necesidad de “recuperar nuestra identidad de radicales, para tomar conciencia de nuestro deber cívico, que no es el de tolerar calladamente esta lucha de vanidades, donde los personalismos han suplantado las ideas”, señalan.

El Ateneo está encabezado por Jorge Alberto Sánchez, ex secretario de Transporte, y Alejandro Asensio, ex diputado y ex secretario de Gobierno, ambos de la gestión de Rubén Américo Martí.

En el encuentro, que reunió a más de 300 personas en la Asociación Libre de Empleados de Correos y Telecomunicaciones (ALECyT), expresaron: "Estamos hoy aquí para fundar un espacio de pensamiento y acción política, atados solo a los principios, a la doctrina, al ideario y mandato radical de nuestros próceres”.

Del nuevo espacio político también participan Pablo Tomaino, Marga Teseira, Carlos Barbieri, Carlos Hernández, Andrés Torres, Marcela Díaz, Humberto Damoli, Edgardo González, Gustavo Foddi, Víctor Romero, Margarita Ponce y Paola López, entre otros dirigentes y ex funcionarios radicales.

“Nacemos de la nada, del silencio resignado de mucho tiempo, en el que la gente se ha ido quedando sin la voz del Radicalismo, hoy suplantada por las directivas del Puerto que se empeña en desconocer y despreciar el Ideario Radical, que ha terminado siendo rematado en la mesa de las negociaciones, a cambio de los intereses de unos pocos, que desde la conducción burocrática del partido, solo militan la degradación de la Unión Cívica Radical en beneficio propio”, agregaron.

Además de resaltar la figura de Alem y de Raúl Alfonsín, destacaron que “En ese camino, los militantes, los correligionarios tuvimos a veces la suerte de contar con notables apóstoles del Pensamiento Radical que supieron, con su palabra, su acción y su ejemplo, guiarnos en la formación como militantes y dirigentes políticos: hoy, en la oscuridad de estos tiempos, es bueno recurrir como elemento iluminador de nuestras acciones y decisiones, a la figura de Rubén Américo Martí".

Para los fundadores del nuevo Ateneo, tanto como Decano de la Universidad Nacional de Córdoba, como Diputado, como Ministro de Desarrollo Social de la Provincia y Como Intendente de la Ciudad de Córdoba, Martí construyó un modelo de gestión política "comprometido con la más amplia participación ciudadana, sin mezquinos límites de banderías y con solo el mandato de de nuestra doctrina: Nuestra causa es la causa de los desposeídos”.

En ese sentido, destacaron que "muchos tuvimos el privilegio de trabajar junto a Rubén Martí, y mientras lo hacíamos aprendimos que no hay discurso que valga, sin acciones que lo respalden. Martí era de esos escasos dirigentes que encontraban soluciones a los problemas de la gente, porque vivía obsesionado en esa búsqueda, porque le dolían esos problemas más que los propios, porque no les temía a los poderosos que siempre han intentado poner límites al desarrollo del pueblo, en beneficio propio".

"Y por eso logró tanto en tan poco tiempo, haciendo y haciendo sin parar nunca, desafiando todos los obstáculos y anticipándose a su propio tiempo, sorprendiendo a propios y extraños con su visión del futuro, en el marco de la Planificación Estratégica de la que fue pionero, no solo en Córdoba, sino en toda la Argentina", manifestaron.

Por último afirmaron que: "Hoy, nos declaramos en el firme compromiso de iniciar el camino que nos devuelva la identidad, la dignidad y la libertad de decidir de qué manera habremos de servir mejor al radicalismo y a su proyecto doctrinario. No habrá posibilidad de lograr nada, sin ponerse de manera urgente, a reconstruir desde los propios cimientos, la revolucionaria identidad de una Unión Cívica Radical, tan íntimamente ligada a la propia genética de Córdoba. Por eso hoy desde aquí, inspirados por la figura y el espíritu de Rubén Américo Martí, nos ponemos en marcha al grito de ¡Adelante Radicales!", finalizaron en el primer encuentro realizado en el Auditorio del ALECyT.

