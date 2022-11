Río Tercero: se realizará la 4ta Marcha en soledad contra la Impunidad

Desde Rio Tercero fue lanzada en las últimas horas la convocatoria “Nadie es Menos" con vista a la 4ta Protesta contra la Violencia Estatal, Impunidad, Discriminación y Manipulación de Casos.

"La nueva protesta frente a los Tribunales de Rio Tercero viene a romper con la monotonía y el silencio de una sociedad profundamente estructurada, atemorizada y sometida a los caprichos del poder político, judicial y mediático cual actividad criminal organizada. La protesta a cielo abierto -instaurada por primera vez en 2019 por la Asociación Yamil Alexis que diera lugar a la creación de la Comisión contra la Violencia Institucional frente al Palacio de Justicia de la ciudad de Córdoba- impulsa la modalidad “cara a cara” confrontando a los culpables, responsables y cómplices del horror que debemos transitar", expresaron mediante un comunicado la organización.

El grupo de familias contra la Impunidad, la Asociación Yamil Alexis y la Comisión contra la Violencia Institucional realizaron dicha convocatoria para "rechazar de plano todo tipo de animosidad, acción discriminatoria y selectivismo de tenor vengativo la hora de administrar e impartir justicia, pero también del compromiso humano con la causa madre por parte de quienes tiene el deber y la obligación moral conforme el cargo y espacio que ostentan".

Cabe destacar que la 4ta Marcha en soledad contra la Impunidad, la Violencia Estatal, la Discriminación y Manipulación de Casos se realizará el próximo 18 de noviembre. "No olvidamos, no nos callamos, no perdonamos, no nos reconciliamos! No somos funcionales al sistema que decimos combatir. La policía mata, la justicia encubre, los medios callan. El apoyo no se mide, la empatía no se negocia. Basta de especulaciones y presiones políticas a la hora de la lucha", exigieron en la convocatoria.

La protesta se llevará adelante frente a los tribunales de Rio Tercero a partir de las 9 horas, y participarán los familiares de Lucas, Ismael, Yamil, Alejandro, Mirta, Luciano, Carlos, Jhony, Jhona, Juli, Gera, Gastón, Lorenzo, Rodrigo, Jonathan, Walter, Tania y "todos los pibes perseguidos, hostigados y golpeados por la policía con permiso político y judicial".