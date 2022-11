Oscar González renunció a la Presidencia Provisoria de la Legislatura

La Legislatura de la Provincia de Córdoba informó este sábado que el legislador por el departamento San Javier, Oscar González, presentó su renuncia a la Presidencia Provisoria del cuerpo.

El comunicado oficial dice: "Según la nota N° 36445/N/22, el legislador comunica que lo hace por prescripción médica y a los fines de permitir un normal funcionamiento del cuerpo legislativo".

Además solicitó a través de la nota N° 36444/N/22, en los términos del artículo 15 del Reglamento Interno, se le otorgue la prórroga de su licencia (sin goce de sueldo) hasta el 31 de diciembre del 2022.

González: protagonista de un choque fatal con derivaciones impensadas

El legislador Oscar González -tercero en la linea de sucesión del Gobierno de Córdoba, hasta este sábado que renunció- colisionó hace exactamente una semana, de frente, cuando manejaba un automóvil de alta gama BMW, en el Camino de las Altas Cumbres (ruta provincial 34), con un vehículo Sandero, donde se conducían hasta esta ciudad una mujer de 56 años (fallecida en el siniestro) y dos adolescentes, de 14 años, que permanecen internadas en grave estado en el Hospital de Niños.

Lo que sobrevino al trágico choque, fue una larguísima lista de irregularidades (y privilegios que vieron la luz), que pasan por la asignación arbitraria de vehículos judicializados por parte del Tribunal Superior de Justicia; el hecho de que el auto siniestrado circulaba con un dominio "gemelo"; o la obtención de una liciencia de conducir en el municipio de Las Tapias, cuando contaba con numerosas infracciones de tránsito, entre las que se destacan las que se le hicieron a González por "alta velocidad".

Por otra parte, en la investigación judicial no está claro porqué algunas personas allegadas retiraron de la escena del accidente pertenencias del legislador, algo que no está permitido y que podría aportar a la prueba. La Fiscalía de Instrucción de Cura Brochero ordenó la imputación del ahora ex presidente Provisorio de la Legislatura, por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Mientras que el abogado querellante, representando a las familias de las víctimas, pidió que se cambie la carátula por "homicidio por daño eventual".

Mientras la Justicia investiga las causas por las que se produjo el siniestro, con pericias que intentan determinar qué vehículo invadió el carril del otro y saber a qué velocidad iban, entre otros elementos, surgieron testigos que vieron cómo circulaba el BMW a fuerte velocidad kilómetros antes del choque fatal, incluso sobrepasando en sectores con doble línea amarilla.

El choque fatal que involucró a Oscar González no tuvo comentarios desde el Gobierno de la Provincia, aunque las consecuencias políticas eran obvias, sobre todo a partir de conocerse, día a día, nuevos ribetes del hecho. La renuncia a su alto cargo en la Unicameral había sido solicitada por el bloque de Juntos UCR el viernes.

Ahora, el dirigente de Traslasierra, en licencia sin goce de sueldo, deberá aguardar el curso de la investigación del gravísimo choque que protagonizó el sábado pasado, en el que perdió la vida la docente Alejandra Bengoa y dos adolescentes de 14 años resultaron con gravísimas heridas que implicaron suninternación en el Hospital de Niños.

