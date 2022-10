Una multitud se movilizó, a 13 años de la desaparición de Yamila Cuello

"Duele que siempre tengamos la no respuesta del Estado y que no nos quede otra que salir a la calle" (Soledad Cuello)

El viernes 28 de octubre, una multitud marchó por el centro cordobés a 13 años de la desaparición de Yamila Cuello.

"Una vez más demostramos la complicidad del Estado y la inoperancia para desmantelar las redes de trata. Si no, Yamila ya hubiera aparecido. Te duele que siempre tengamos la no respuesta del Estado y que no nos quede otra que salir a la calle a decir que Yamila sigue desaparecida".

El testimonio corresponde a Soledad Cuello, hermana de Yamila quien, en diálogo con Cba24N destacó que existen también otros desaparecidos en la provincia de Córdoba.

"Desde un primer momento, la Policía no nos tomó la denuncia. Esas primeras horas son las fundamentales", subrayó Soledad Cuello.

"Lo único que podemos hacer como familia es salir a la calle, ya que el Estado no la busca y hasta niega que haya desaparecidos", concluyó.

En la previa a la marcha, Soledad Cuello había manifestado a La Nueva Mañana sobre estos 13 años: "Pareciera que fue ayer que Yamila salía de mi casa a comer con amigos y nunca llegó". Asimismo, sentenció que con este tiempo de impunidad transcurrido "queda demostrado quiénes garantizan que estas redes operen, la ineficiencia para desmantelarlas y la falta de respuestas a la familia y a la sociedad en general".

Además, apuntó que "en este caso faltó la perspectiva de género porque nosotres tuvimos que encontrar pruebas para que imputen a su ex pareja, Néstor Simone". Sostuvo que está probado que "Yamila sufría violencia y explotación sexual" y manifiesta con indignación que, pese a eso, "él sigue libre y Yamila está desaparecida".

