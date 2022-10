Córdoba no deja de latir al ritmo de Diego Armando Maradona

El viernes pasado había un lindo solcito en el cielo, ideal para un picadito; eran las 17.30 y este cronista lejos de ir con los botines en la mochila, estaba yendo a realizar un trámite a La Cañada y 9 de julio. Caminando por la Caseros, antes de llegar a Tribunales, me encontré en la esquina un mural negro con la imagen del rostro del Diego. Unos pasos más: un bar denominado Barrillete cósmico y adentro fotos por doquier del astro del fútbol mundial. Dos cuadras más allá, en La Librería, observo a Juancito poniendo un poster del “Pelusa”, se da vuelta y me dice: “Date una vuelta en un rato, vamos a hacer una feria de remeras del Diego”. Llego al lugar del trámite y en el semáforo pasa un pibe con una casaca réplica de la Selección argentina usada en la Copa del Mundo de 1986.

Las paredes de los barrios dicen, los cánticos de los hinchas expresan, las banderas de las tribunas remarcan, en los libros se lo recuerda... Córdoba no olvida: Diego Armando Maradona sigue presente, nunca se fue.

A pesar de su partida física, al ícono nacional se lo rememora día a día, y más durante el mes de octubre, el mes del Diego. Este domingo 30 de octubre se celebrará un nuevo aniversario del más grande futbolista de todos los tiempos, pero no se celebrará solo al deportista exquisito y extraordinario, sino al símbolo patrio.

Córdoba es una muestra andante del arte maradoneano. Desde barrio Alta Córdoba a barrio Patricios, desde el centro a Los Paraísos, desde Bella Vista a barrio Jardin –y podemos seguir todo el texto- hay murales con el rostro del capitán de la épica de 1986. Caras de niño, de adulto, del campeón, del gordo, de los últimos días, los cientos de rostros de Maradona nos acompañan día a dia.

“Diego siempre está

El cumple del Diez es el domingo, pero ya se lo está festejando. El sábado habrá dos eventos culturales que se han transformado en clásicos de esta época.

A las 18 en la Plaza de la Intendencia se llevará adelante El Mes del Diego, con serigrafía popular. “Esta será la décima edición de El Mes del Diego. El número, nuevamente, nos vuelve a dar un pase maravilloso y nosotros solo tenemos que empujar la pelota al gol. Y eso que parece tan fácil, a veces se complica y le terminamos pegando con el tobillo”, explica el “Gringo” Ramia, creador y uno de los organizadores de este evento que llena de nostalgia en cada octubre.

El escritor le contó a La Nueva Mañana: “Cada año de El Mes del Diego ha sido diferente: hubo años plagados de actividades, hubo años en los que improvisamos a último momento y, contra todos los pronósticos, terminamos haciendo grandes jornadas, años de poca gente, de mucha gente, de bares, de plazas, de peatonal, de noches largas. Cada año es una responsabilidad y, a nuestra manera despelotada, siempre terminamos haciendo algo. Diego siempre está, ahí en nuestras remeras, muy cerquita de los corazones. Y late, sí, ponete la mano en el pecho y escuchá cómo late”.

Mientras tanto, a las 22, se llevará adelante la Vigilia Maradoniana en La Rústica. “Vamos a dejar ofrendas en el altar que hicimos anteriormente (flores, camisetas, etc) y se inaugura un mural que hizo Constanza Sola, una artista rosarina”, le explicó a este medio Kasandra Sánchez, una de las organizadoras.

Además, convocaron a artistas para un fogón maradoniano con música en vivo para quien quiera dedicarle una canción a Diego. Habrá un campeonato de metegol con premios y van a vender choripanes a beneficio del potrero de barrio Lamadrid con el que vienen trabajando. “La idea es hacer un homenaje bien popular y cordobés, haciendo hincapié en la diversidad de clubes y personas que reúne el culto al 10”, sostuvo Romina Orellano, otras de las miembros de esta iniciativa, que agregó: “Desplegamos un trabajo de apoyo en los potreros, porque ahí se forjaron los sueños de Maradona y es, a través de ese ejemplo, que reivindicamos los valores del fútbol. Para que todos los pibes y pibas de todos los barrios puedan superar las adversidades de la vida”. En la misma sintonía, Sánchez expresó: “Festejamos la dicha de que el más grande de la historia nació argentino. Y celebramos a Diego como bandera para mantenerlo vivo, porque es él en realidad quien nos mantiene vivos a todos nosotros”.

Nunca fue una despedida

“Quisiera no decir adiós

Pero debo marcharme

No llores, por favor, no llores

Porque vas a matarme

No pienses que voy a dejarte

No es mi despedida

Una pausa en nuestra vida

Un silencio entre tú y yo…”

Esta canción que popularizó Gilda y que en la actualidad con la voz de Natalia Oreiro se hizo viral con imágenes de Maradona. Se escucha una y otra vez, como si el Diego nos hablara. Por eso creemos verlo en las tribunas, en un entrenamiento, o ante algún milagro futbolero exclamamos “fua, el Diego”. No dejamos que se vaya, no queremos. Y menos ahora, a días del inicio de la Copa del Mundo; donde encontramos coincidencias por doquier entre 1986 y 2022.

Los hinchas de Talleres tienen un telón gigante con la figura de Maradona y la lucen en el Kempes en cada partido. Los de Instituto en la Sucre hacen flamear una y otra vez una bandera albirroja con el rostro del Diego. Lo mismo hacen en Alberdi los de Belgrano. Los “Piratas” tienen una gigante en la platea y tienen otra en la popular, y, como si fuera poco, cuando el equipo de Farré ingresaba a la cancha lo recibían con una bandera celeste y la serigrafía del “Pelusa”. Atrás del estadio de General Paz Juniors hay un mural fabuloso del Diego junto a las Malvinas y la Mona... Los clubes cordobeses lo llevan como estandarte.

Porque Maradona no se fue, no lo despedimos y el 30 de octubre le volveremos a cantar el cumpleaños feliz, mientras, seguro, desde el Cielo él sonreirá haciendo alguna travesura.

