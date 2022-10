El reclamo contra Porta llegó a la Corte Suprema: "Pronto tendremos un fallo"

Se cumplen 10 años del reclamo de las y los vecinos de barrio San Antonio, al sur de Córdoba capital, contra la empresa de bioetanol Porta Hermanos por la contaminación del medio ambiente. En ese marco, unas 60 personas viajaron hasta Buenos Aires para pedirle a la Corte Suprema que se expida sobre el recurso extraordinario que está en la secretaría de juicios Ambientales desde julio de 2021, en manos del secretario de jueces Néstor Cafferatta, quien este lunes recibió a las vecinas que viajaron y le presentaron un petitorio.

“Vinimos acá para contarle lo que en el escrito del expediente no está. No hay forma de escribir un sentir porque allí no va lo que se padece, lo que se siente, lo que se vive, lo cotidiano, los proyectos de vida, lo que se deja, el sacrificio que se hace. Un expediente es técnico, científico, está escrito desde una ley”, contó María Rosa Viñolo luego de la entrevista con el secretario letrado, y añadió: “Tenemos derecho a respirar, a salir al patio, tenemos el derecho de juntarte con tu familias. El derecho a juntarnos en una plaza, en vez de estar hoy reunidos acá” frente a la Corte Suprema.

Las vecinas destacaron el recibimiento en el Máximo Tribunal y valoraron que el secretario se tomara el tiempo para escuchar sus historias: “para mi fue un gusto y una emoción muy grande poder contar cómo vivo, cómo duermo, cómo cuido los árboles, el frente de mi casa que los rompen los camiones, eso no está escrito en ningún lado”, comentó a su turno Rosa Acuña y cerró: “Quería decírselo de frente, contarle personalmente”.

En su momento, el juez federal Hugo Vaca Narvaja, falló en 2019 a favor del reclamo barrial y reconoció en su sentencia que la empresa generaba contaminación. El magistrado indicó que los informes ambientales presentados “son concluyentes en determinar la relación existente entre la contaminación ambiental y los problemas de salud que sufre la población aledaña a la industria Porta Hermanos (…) a pesar de que se sostenga que no se superan los niveles de contaminación permitidos, ello no quiere decir que no exista contaminación”.

Sin embargo, en lugar de disponer el cierre de la planta o aplicar el “principio precautorio”, para proteger a las y los vecinos, otorgó a la empresa un plazo de 90 días para ajustarse a la ley. La situación generó que Porta Hermanos presentara una recusación ante la Cámara Federal de Apelaciones, y los tiempo judiciales se fueron dilatando.

Es por ello que en julio de 2021, pandemia de por medio, donde se acrecentó la producción de la planta, las y los vecinos decidieron acudir a la Corte Suprema. Presentaron un amparo ambiental colectivo que busca frenar la actividad de la planta que está en el barrio y no cumple con lo establecido por la legislación.

“Fuimos a la Corte Suprema porque la sentencia, al limitarse solamente a ordenar a la empresa que en 90 días realice dicho procedimiento, deja literalmente desprotegidos y en absoluta indefensión a las y los vecinos, dejándolos librados a la espera del cumplimiento del procedimiento citado, cuando los daños a la salud se han producido y continúan produciéndose y han sido valorados por los jueces al momento de emitir sentencia”, expresó a este medio la semana pasada, el abogado Ramiro Fresneda quien acompaña el reclamos de la comunidad de San Antonio.

En esa linea, Carmen Medina, también vecina de San Antonio, este lunes resaltó el esfuerzo y el compromiso en la lucha por defender los derechos ambientales. “Después de este año que hemos caminado, a llegar hoy a la Corte Suprema es un orgullo, vinimos acá para insistirles que se haga justicia por los que están, por los que no están, por las futuras generaciones”, indicó y agregó: “El señor Cafferatta escuchó nuestro pedido, entendió lo que dijimos, lo que vivimos día a día en barrio. Prontamente vamos a tener un fallo, creo que de cajón no va a dormir más el expediente y se va a dar luz a nuestra lucha y esperamos que sea todo positivo en adelante”.

Frente al edificio de la Corte, el colectivo “Fuera Porta”, llevó además este lunes el ya conocido festival “Primavera sin Porta” en compañía de distintas organizaciones artísticas, sociales y ambientales. Durante la tarde contaron con el apoyo de artistas invitados, entre ellos la murga La Runfla de Calcyanto, Bruno Arias, Paula Ferrer y Juan Smith.

Previamente, durante el domingo realizaron una intervención frente al Obelisco para visibilizar el reclamo y en Plaza de Mayo pudieron hacer la ronda de los barbijos en solidaridad con las Madres de barrio Ituzaingó que llevan años movilizándose contra las fumigaciones con agrotóxicos en Córdoba.

“A mi lo que me gustaría es agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta instancia, es un esfuerzo de todos, un esfuerzo enorme haber venido desde Córdoba hasta acá que no es nada menor. Son parte de nuestras familias”, dijo Silvia Cruz durante el inicio del festival y agregó: “Agradecemos a todos los que nos acompañaron hasta acá y a todas las personas que nos ayudaron, a comprar locro, a hacer el locro, a vender rifas, a comprarlas, a los que nos apoyaron para hacer posible esto hoy: de estar acá en la Corte Suprema de la Nación”.