"Transformar la mirada", la plataforma para acceder al trabajo de trans y no binaries

La asociación civil Mocha Celis, Grupo Muchnik y Sunshine Lab presentaron hoy la iniciativa "Transformar la mirada" que busca sumar talentos de personas travestis, trans y no binarias (TTNB) en el mercado laboral para dar respuesta a las dificultades que encuentran estas personas en el acceso al empleo y para visibilizar "el valor que aportan a las empresas".

"Es un proyecto que busca poner en valor y acompañar el desarrollo de la garantía de los derechos de las personas travestis, trans y no binarias. Pensamos una iniciativa que pueda ser sobre todo para contarle a las empresas el valor que sumamos a todos los espacios laborales", dijo a Télam Manu Mireles, secretaria de la Asociación Civil Mocha Celis, durante la presentación del proyecto que tuvo lugar en la sede del Grupo Muchnik.

La plataforma de contenidos busca visibilizar las capacidades y experiencias de la comunidad TTNB, favorecer su integración social y laboral, y apunta a sensibilizar a la sociedad para lograr "un cambio hacia una mirada inclusiva, diversa y justa para todas las personas".

La iniciativa presenta dos secciones principales: un formulario dirigido a personas que buscan trabajo y otro a quienes buscan talentos para que puedan dejar sus datos y eventualmente contactarlas.

"Entramos en contacto con empresas para que puedan conocer el proyecto, sepan que contamos con un kit de capacitaciones, que existe una bolsa de empleo donde las personas trans cargamos nuestro CV (currículum vitae)", explicó Maryanne Lettieri, tesorera de Mocha Celis.

Buscan fomentar incluir personas TTNB a sus espacios laborales

En julio de 2021 el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero "Diana Sacayán - Lohana Berkins" que garantiza un mínimo del 1% de la dotación de la administración a personas del colectivo.

Si bien no existe hasta el momento una ley de cupo en el sector privado, la normativa fomenta al sector a incluir personas TTNB a sus espacios laborales.

"La apuesta que estamos haciendo es una apuesta colectiva para poder lograr que las empresas se comprometan en garantizar que se implemente el cupo. Además recordemos que una empresa que incorpora persona travestis, trans y no binarias a su planta está, también, teniendo beneficios impositivos", contó Mireles.

La iniciativa busca una mayor incorporación de personas TTNB en puestos de trabajo formales ya que su acceso al empleo se encuentra restringido debido a las exclusiones que vive el colectivo cuando visibiliza su identidad de género inicialmente de parte de su grupo propio familiar, luego en los ámbitos educativos, de salud y, finalmente, en los laborales.

En este sentido, el 80% de esa población no consigue acceder a un trabajo formal y el 60% de esta comunidad ejerce la prostitución aunque el 87% dejaría de hacerlo si tuviese otra posibilidad, según datos recopilados en el libro La Revolución de las Mariposas.

"Solamente el 6% tenemos títulos. Hay casi un 50% que no terminó o no tiene un estudio secundario, y eso es una pata básica para acceder a un trabajo formal", detalló Lettieri, al tiempo que resaltó la necesidad de "romper mitos", como la idea que "se insertó en la sociedad de que nosotras no podemos ser profesionales".

"Transformar la mirada" también incorpora es su plataforma material audiovisual con historias de personas TTNB que accedieron a un empleo formal y cuentan sus experiencias.