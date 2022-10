Mano a mano con Franco Watson: “Estoy muy contento con este presente”

En julio de 2019, en La Nueva Mañana así describíamos al pibe Franco Watson, que recién había cumplido 17 años y aparecía como la gran promesa de las inferiores de Instituto: “Encara. Juega. Asiste. Hace jugar.

Desequilibra. Con la ‘10’ albirroja en la espalda muestra su talento. Y ese talento hace ilusionar a todos en el barrio de Alta Córdoba. En sus genes hay fútbol. En su sangre corre pasión por la pelota. En sus sueños hay ilusiones de ‘fulbo’. Su nombre y apellido ya es conocido en el ámbito ‘glorioso’, es que desde pequeño se hace notar en el legendario predio La Agustina”.

A poco más de tres años de aquella publicación, Franquito Watson es el “10” del plantel profesional de Instituto que hizo un enorme campañón en la Primera Nacional, salió segundo, y aguarda rival para las semifinales del Reducido final por el segundo ascenso. Todas aquellas cualidades que lo resaltaban como una promesa ya son realidad en el máximo certamen de ascenso del país.

Y el enganche parece no tener techo. Su juego ha sido fundamental en la recta final del equipo que conduce Lucas Bovaglio, al punto que convirtió cuatro goles en los últimos cinco partidos.

“En lo personal me siento bastante bien. Se basa, creo, en el apoyo que me dio el grupo, el apoyo que me dio el cuerpo técnico, que en todo momento confiaron en mí. Estoy muy contento porque lo estoy haciendo de buena manera y espero seguir así”, le contó el juvenil generador de juego a La Nueva Mañana. Es feliz y está haciendo feliz a todo el pueblo albirrojo, que en el último partido disputado en el Monumental de Alta Córdoba lo despidió con una ovación. A propósito, el hijo del legendario Sergio Watson sostuvo, emocionado: “Se me pone la piel de gallina. Es lo que soñé desde que empecé a jugar al fútbol en Instituto. Lo de la gente partido tras partido es impresionante, es para aplaudir”.

Franco Watson llegó a las infantiles de Instituto con 7 años. Pasó su infancia, su adolescencia y ahora su primera juventud en la “Gloria”. Siempre destacándose; aunque no fue fácil adaptarse al fútbol profesional, ahora con respaldo y continuidad es pilar del equipo que logró 68 puntos, producto de 19 victorias, 11 empates y 6 derrotas; que tuvo un 62.96% de efectividad y que de local no perdió ningún partido.

- ¿Te habla mucho el entrenador Lucas Bovaglio?

- Siempre Lucas me dice que tengo que confiar en mí, que trate de jugar de la forma en la que juego, como hacía en inferiores. Me está saliendo, creo que se basa en el apoyo y la libertad que me están dando.

El apoyo de Nicolás

Franquito es el cuarto de nueve hermanos. La más grande es Marianela, después viene Ayelén, las sigue Nicolás –que también forma parte del plantel principal de Instituto-, luego está el referenciado 10 de la “Gloria”, después Gonza, Benja, los mellizos Thiago y Bauti –estos cuatro últimos militan en las inferiores de La Agustina- y Lolo, que es el más chiquito. Franco siempre dice que su familia es de mucho apoyo para su carrera. En ese marco se notó desde afuera que el retorno al plantel de Nicolás, que estuvo seis meses a préstamo en el fútbol brasileño, fue determinante para su evolución. En la primera parte de la temporada Franco había alternado, pero en el segundo semestre creció su nivel y coincidió con el regreso de su hermano. A propósito, el mediocampista ofensivo le confesó a este medio sobre la importancia que tuvo este acontecimiento. “Tener un hermano mayor en el plantel es sumamente importante. A él ya le tocaron los momentos de jugar, de no jugar, y creo que sí, me sentí bastante cómodo cuando llegó él, como que tenía más respaldo con respecto al que tenía a principio de año. Estoy contento y me alegra este presente”.

En el 2019, Franco Watson era noticia con 17 años.

El futuro llegó

Muchos analistas exclaman que el enganche en el fútbol es cosa del pasado. Estaría bueno que vieran cómo jugó y de qué jugó Watson en el partido del lunes 10, cuando la “Gloria” superó por 3-1 a Deportivo Madryn. Con su talento dominó y desequilibró en la llamada “zona 14” de la cancha. En el fútbol moderno se busca futbolistas que sean dueños de ese sector de creación y marquen diferencias. Y Franco Watson, con la 10 de la Gloria, lo está haciendo.

La pelota le llegó a sus pies, el juego estaba a cien kilómetros por hora, tenía a dos rivales marcándolo, pero metió el cuerpo y controló con la derecha; controló tan bien, que quedó perfilado cuando ingresó al área, relojeó al arquero, y con una clase de otra categoría definió de zurda, cruzado. Un golazo que hizo delirar al pueblo albirrojo en el Monumental. Ese tanto cargado de virtudes se dio ante los sureños, en el cotejo en el que el Albirrojo aseguró el segundo puesto.

Era una pelota caliente. Pero demostró esas cualidades que tanto elogio provocaron en el predio La Agustina.

Después del gol y los abrazos, se acomodó la camiseta; como para que todos entendieran que en Alta Córdoba hay un “10” que es presente y, también, esperanza.

- ¿Pesa la camiseta número 10?

- No. La verdad es que es un número muy importante, pero con el respaldo de mis compañeros me siento bastante bien y no hay problema con el peso de la camiseta.

- ¿Qué queda de ahora en más, soñar?

- Vamos a preparar las semanas para esperar las semifinales. Vamos a seguir entrenando de buena manera y buena predisposición. Ya obtuvimos el objetivo del segundo puesto, se vive de otra manera. A esperar y disfrutar de esto.

