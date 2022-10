María Cristina Perceval: “El capitalismo neoliberal es depredador”

María Cristina Perceval estuvo en Córdoba hace pocos días para participar del Foro Provincial Córdoba, hacia la “XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe”.

En el encuentro, celebrado en el auditorio de Famaf, Perceval fue parte de los paneles junto a distintas dirigentas, como Gabriela Estévez, Olga Riutort, María Ana Mandakovic o Ana Mohaded. El tema que se discutió en el Foro: “La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con una perspectiva de género”.

Perceval, que fue embajadora argentina ante las Naciones Unidas; senadora nacional por Mendoza; directora Regional de Unicef , hoy es secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Es mencionada con insistencia para reemplazar en el Ministerio de la Mujer a Elizabeth Gómez Alcorta, quien presentó la renuncia al cargo el pasado viernes.

Las mujeres en América Latina y el Caribe

La Nueva Mañana conversó con María Cristina Perceval, a propósito del Foro en que participó y los preparativos para la reunión de noviembre en Buenos Aires.

¿De qué va la XV Conferencia Regional?

En realidad, el origen fue una reunión de hace 45 años, en La Habana, donde por voluntad y coraje de las mujeres feministas de América Latina se concluyó que era tiempo de salir del silencio opresivo. Ésa fue la primera conferencia regional sobre la mujer, única en el mundo. Desde ese momento, se repite cada dos o tres años. Creemos en el Estado de Derecho, con igualdad plena y vigencia de los Derechos Humanos, por eso seguimos trabajando y nos preparamos para la conferencia en nuestro país.

¿Por qué “sociedad del cuidado”?

Hablamos de recuperación sí, pero de varias recuperaciones, porque venimos de una pandemia neoliberal y de otra pandemia de la Covid-19. En 2015, cuando Cristina (Fernández) termina su gobierno 9 de cada 10 personas adultas mayores habían accedido al derecho de la seguridad social. Cuando asumió Néstor Kirchner 3.7 contaban con ese derecho. Y vino la ola devastadora, con imposición de políticas de ajuste y negación de derechos: una de las primeras decisiones que toma el gobierno de (Mauricio) Macri es dar de baja 180 mil pensiones de personas con discapacidad, justificando la medida como si semejante derecho fuera una prebenda que otorga el populismo. Esto lo está viviendo el mundo, una embestida que también sufre nuestro país, la región. Es el neoliberalismo, el neofascismo, el neoconservadurismo, con ropaje de un patriotismo vacío.

La pandemia tuvo consecuencias…

La pandemia alteró la vida cotidiana y los sueños colectivos. Todos y todas pensamos que íbamos a salir mejores. Las minorías opulentas están dispuestas a seguir haciendo más de lo mismo. Salir de la pandemia es una deuda de la democracia, con las mujeres, con las disidencias. Cuando avanzamos en un derecho, no es para nosotras mismas, es para el conjunto social. Pasó con el derecho al voto, que no fue para una vanguardia iluminada, fue para todos.

El capitalismo neoliberal es depredador, multiplica excluidos, se enriquece hasta el hartazgo, con el extractivismo, destruyendo al planeta. La sociedad del cuidado es poner en el centro a las personas, no que los alimentos sean un commodity, que tiene su precio en el mercado financiero; buscamos que la producción y el trabajo sea lo que configure su precio. Hay que cambiar el modelo de desarrollo, poner a las personas en el centro, cuidarnos.

¿Hay un feminismo popular y otro elitista?

Las feministas neoliberales quieren ocupar espacios en el sistema tal cuál es. No quieren que el FMI cambie las dimensiones de género y Derechos Humanos. Hay quienes se sienten súper cómodas con el sistema. El feminismo popular no es de elites, feminismo del prestigio. Entonces, los feminismos están en disputa. Discursos de odio afirman que el feminismo es una enfermedad incurable de las vaginas de algunas mujeres que no sabemos amar.

Las políticas de cuidado en Argentina respecto a la región…

Pongo algunos hitos. De un país desendeudado en 2015, con un nivel de desempleo y distribución de la riqueza que se aproximaba al ‘fifty-fifty’, nos encontramos con un estado de regresividad que en muchos países también se ve, donde el Estado es una molestia para que los privados puedan hacer lo que quisieran en términos de ganancias en el corto plazo. Cuando asume el gobierno en 2019, nos encontramos con la mitad de los niños y niñas en condiciones de pobreza, con una falta de expectativas y esperanzas en un proyecto de trabajo.

Hoy está el país reconocido por organismos, que no son kirchneristas, por instituciones internacionales como el Banco Mundial, como el país de América Latina que más invirtió en políticas de alivio al sufrimiento familiar, laboral, económico y social que producía la pandemia. En Nueva York a un hombre que ingresaba a un hospital se le preguntaba si tenía plata o seguro social, porque había pocos respiradores. Los países desarrollados apilaban muertos. Eso en Argentina no sucedió.

En el sector de trabajadoras de casas particulares, que es el sector que más mano de obra femenina concentra, se perdieron cerca de 300 mil puestos, que no se recuperaron totalmente, y así el programa ‘Registradas’ ayuda a los empleadores con un porcentaje del salario y está ayudando a que se recupere el empleo en el sector.

También veníamos de un país con el 50 por ciento de inflación. Hay que recordar lo que fue la geopolítica de las vacunas, tenemos países que no llegan al 3 por ciento de su población vacunada. Como si esto fuera poco, viene la guerra en Ucrania. No se gestionó por la paz, sino para el negocio de las armas.

Estamos en un mundo complejo, donde se ha vuelto a pensar en el uso de armas nucleares. Amenaza nuclear, los alimentos, la energía, los fertilizantes… países como Alemania están restringiendo el uso de la energía. ¿Qué pasa en nuestro país?, el diálogo político no puede anularse. No pueden ser estas las reglas de juego. La oposición política es muy mediocre, en plena pandemia se gobernó sin presupuesto porque fue rechazado en el Congreso. El vínculo político no puede ser ponerle una pistola en la cabeza a la Vicepresidenta de la Nación. No son las reglas de un país democrático.

Hay que contemplar que la deuda de 55 mil millones que dejó (Mauricio) Macri, fue concedida por el señor (Donald) Trump para que triufara en las elecciones Cambiemos. El mismo Trump que impuso por primera vez en la historia a un norteamericano para presidir el BID. Frente a ese poder nos enfrentamos. Tienen impunidad frente a la justicia, frente a los medios.

La XV Conferencia Regional

"La sociedad del cuidado como horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género", será el tema principal de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer que se celebrará en la Ciudad de Buenos Aires, del 7 al 11 de noviembre.

Se trata de uno de los acuerdos de la Sexagésima Primera Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL en coordinación con ONU Mujeres.

Qué es la CEPAL

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidad en 1948, y comenzó a funcionar ese mismo año. En su resolución 1984/67, el Consejo decidió que la Comisión pasara a llamarse Comisión Económica para América Latina y el Caribe.