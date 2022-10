Detuvieron arbitrariamente a periodista de los SRT y delegado del Cispren

El periodista Gonzalo Reyes, productor de Radio Universidad y delegado sindical del Cispren, fue detenido e imputado de "hurto calificado por escalamiento" este miércoles, luego de que un transeúnte lo acusara de haber protagonizado un hurto domiciliario.

El hecho sucedió este miércoles alrededor de las 13.40 cuando el productor regresó de su jornada laboral en los Servicios de Radio y Televisión (SRT) a la vivienda en la que vive, en barrio Villa Cabrera, y cuando se dirigía a una verdulería ubicada a una cuadra de su casa, fue interceptado por un efectivo policial.

El agente lo detuvo argumentando que había sido partícipe del robo de un televisor en un domicilio de la zona y que un vecino lo estaba señalando como autor de ese delito. Reyes no opuso resistencia y fue detenido y llevado a la Comisaría 40.

Reyes pasó más de dos horas esposado en el móvil mientras realizaban el acta policial, para luego trasladarlo a la Unidad Fiscal de Atención Inmediata (UFAI), en el edificio de Tribunales II. Recién a las 23 horas fue liberado, sin billetera, celular, llaves de su casa, ni siquiera los cordones de sus zapatillas.

El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba emitió un comunicado manifestando su “más enérgico repudio ante la detención arbitraria y violencia policial” sufrida por Reyes, e instó a que se resuelva la situación para “limpiar el buen nombre del compañero”.

En diálogo con Radio Nacional, el periodista contó la situación que sufrió: "El solo señalamiento de esa persona hizo que me detuvieron. La actuación policial fue como suele ser lamentablemente habitual. Fue de maltrato, no me dieron explicaciones, me esposaron sin decirme que me estaban acusando de un robo reciente".