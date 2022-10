Gerardo Morales visitó Córdoba y encabezó un acto en la Casa Radical

Primero estuvo con empresarios, después con la mesa de Juntos por el Cambio y cerró con un acto en la histórica sede radical. Una intensa agenda desplegó el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, en la visita realizada este miércoles a esta capital.

Sobre su disertación en la Bolsa de Comercio, Morales dijo que “conversamos sobre nuestros proyectos, que están cambiando la matriz productiva y energética de Jujuy, y también sobre las oportunidades y desafíos del país para un mejor futuro”.

Hablando sobre la actualidad política, el titular del radicalismo reafirmó sus aspiraciones presidencialistas y se mostró “abierto al diálogo”, condicionando ese paso en la “racionalidad” que muestren las otras fuerzas. Mencionó específicamente a sectores del peronismo y partidos provinciales.

En otro segmento de su alocución insistió con que se debe consolidar la unidad en Juntos por el Cambio, poniendo “orden” en la fuerza “sin ponerla en riesgo”. En tal sentido cuestionó a Facundo Manes, en tanto consideró “infundadas” sus declaraciones respecto al ex presidente Mauricio Macri. “Hizo una imputación directa sobre (Mauricio) Macri y eso me parece un exceso, una acusación sin fundamentos que no podemos dejar pasar”.

Tras las múltiples críticas que recibió el diputado nacional Manes, todo indicaba que había quedado aislado. No obstante, cosechó el apoyo del partido en la provincia de Buenos Aires. El radicalismo bonaerense emitió un comunicado donde pidió “respetar el disenso y la pluralidad dentro de Juntos por el Cambio”.

Manes había dicho que en el anterior gobierno hubo “populismo institucional”, mencionando puntualmente el espionaje político y la mesa judicial del macrismo.

Respecto al encuentro que mantuvo con dirigentes locales de Juntos por el Cambio, en un comunicado de la UCR de Córdoba se sostuvo que el diálogo versó “sobre la importancia de la unidad y el fortalecimiento de este espacio para darle una alternativa seria a esta provincia y a toda Argentina”.

Nuevo acto público radical

Como broche de su gira por esta provincia, Gerardo Morales encabezó por la noche un acto en la Casa Radical. El mitin de este martes se realizó tras el importante acto realizado el sábado pasado en el Comedor Universitario, con Rodrigo de Loredo como orador central y la asistencia de dirigentes del partido centenario y de las restantes fuerzas que componen JxC.

Frente a la sede partidaria hubo discursos de Diego Mestre (presidente del Comité Capital) y Liliana Ruesh (vicepresidenta del Comité Central).

“En Córdoba se respira radicalismo fuerte. Del encuentro de esta mañana con Juntos por el Cambio me llevo la mayor energía para gobernar Córdoba. El sábado ya tuvimos un gran acto de unidad, hacia afuera y hacia adentro. Es muy importante la señal de ordenamiento del radicalismo, porque eso ordena a Juntos por el Cambio”, lanzó Morales al iniciar su discurso.

“Esta elección que viene nos necesita a todos unidos, todos valoran la unidad que mostramos el sábado. La UCR no es solo un partido parlamentario, somos un partido de gobierno, de gestión. Gobernamos más de 400 municipios, gobernamos tres provincias”, continuó.

“En Jujuy tuvimos que resolver muchos temas, desafíos que tenemos también a nivel nacional. Tuvimos que poner orden, terminar con la corrupción y la violencia”, continuó, resaltando la paz alcanzada en su provincia.

“Que nadie nos venga a decir, desde Yrigoyen hasta acá, que somos populistas”, agregó y sostuvo que el desempleo en Jujuy es del 4 por ciento y se puso en marcha un proyecto transformador.

En otra parte de su intervención, el gobernador jujeño dijo que “la lucha debe ser levantar los valores y los principios del radicalismo” y amplió que “con liderazgo, gestión política y decisión vamos a resolver los problemas estructurales de la Argentina”.

Morales continuó: “Hay que acomodar la macroeconomía, acomodar las cuentas. No somos los responsables de la situación socioeconómica del país, el Frente de Todos es el responsable”, imputándole el haber incrementado la pobreza en la Argentina, “haber hundido el barco”.

Y finalizó: “Vamos a tener un presidente radical y un gobernador radical en Córdoba”.

