Guillermo Farré: "El 'Ruso' (Zielinski) debe estar orgulloso"

Guillermo Farré volvió a poner su nombre y apellido en lo alto de la historia de Belgrano. Sin embargo, en este momento de celebraciones y reconocimiento a su trabajo como director técnico, no se olvidó de su mentor: Ricardo Zielinski.

En declaraciones al programa Tercer tiempo, que se emite por radio Pulxo, Farré contó: "Hablé con el Ruso, nos mensajeamos. Él no es de exteriorizar mucho sus emociones. Estoy muy contento de haber estado con él, porque me abrió las puertas, me enseñó, y creo que debe estar orgulloso, porque esto es parte de él también".

Farré fue jugador de Zielinski en Belgrano y luego ejerció de ayudante de campo del "Ruso" en Estudiantes de La Plata.

En la misma nota, Farré se expresó sobre las críticas que recibió a lo largo del certamen; y dijo: "Si perdes cuatro partidos seguidos e lógico decir que se juega mal. Pero si ganas cuatro partidos seguidos y decis que el equipo juego mal me parece que sos hipócrita. Aquel que opino mal del grupo tienen que tener la humildad de reconocer lo que hizo este Belgrano".

Y continuó: "Todos los rivales nos dicen que fuimos los justos ganadores. Entonces los que nos criticaron, deberían pedirle disculpas a los jugadores".

Además, sostuvo: "Cuando dimos la vuelta olímpica todos me saludaban y nadie me puteó porque jugamos mal. Me parece que las críticas estuvieron de más".

Finalmente Farré recordó que en el 2011 cuando le hizo el gol a River para el ascenso del "Pirata" lo llamó Diego Maradona y expresó: “Me hubiese gustado que me llame el Diego. No tengo dudas que él me hubiese llamado ahora como aquella vez. Me quedará en el recuerdo aquel llamado cuando ascendimos”.