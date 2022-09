Nace el colectivo “No me toques Córdoba”, contra los acosos y abusos en el rock

Algunas de las integrantes del colectivo “No me Toques Córdoba”.

“Si quieren pueden hacer ahí un círculo, para que las chicas puedan hacer pogo sin que nadie se zarpe. A las damas hay que tratarlas con cariño, hay que tratarlas bien”, arengó desde el escenario Chizzo Nápoli, cantante de La Renga, en un concierto de principios de año. Fue de alguna manera la presentación en público del colectivo “Un paso atrás, no me toques”, que busca visibilizar los casos de abuso dentro del público rockero, aunque no solo, y que por estos días desarrolla un capítulo cordobés.

El colectivo local tiene a la fecha 53 integrantes y es, al decir de la administradora Rocío Muñoz, “un grupo muy lindo, como una familia con los mismos sentimientos, intereses y emociones”. Aunque su conformación es reciente, “venimos de la mano del colectivo ´Un paso atrás no me toques´”, señala. Quizás esa sea la puerta para cumplir una de las metas a corto plazo: estar presentes en el Cosquín Rock de febrero próximo, algo que fue confirmado a La Nueva Mañana por el empresario José Palazzo.

“Queremos poder disfrutar del rock con total libertad”

Rocío señala que “No Me Toques Córdoba” es una oportunidad “para seguir llamando a la reflexión y poner en palabras las realidades que vivimos las mujeres y diversidades”. “Somos un colectivo luchando contra la violencia, el acoso y los abusos en el ambiente del rock, y queremos generar un espacio para que todos y todas podamos disfrutar de esto como nos merecemos, con total libertad”.

El grupo ya se juntó para feriar, pintar pañuelos, remeras y banderas; se reunió en comisiones y apunta a avanzar con protocolos en bares y locales nocturnos. “Estamos también haciendo talleres, y tratando de conseguir una fecha para un taller de ESI contra la violencia psicológica contra la mujer. Nuestro espíritu es el de tratar de informarnos y ayudar”.

En lo que son específicamente los recitales, apunta que “también armamos una previa por si alguna chica va sola, para acompañarnos entre todas”, y refiere que “estamos buscando permisos, porque buscamos el consentimiento: nos gustaría hacer un nexo por ejemplo ahora que se llega al Cosquín Rock, ya que si vemos en el pogo una chica en estado de vulnerabilidad podemos ayudarla y dirigirla al centro de atención”.

“Van a estar incluidas en el Cosquín Rock”

La movida no es extraña a José Palazzo, productor del festival de rock más convocante del interior de país y muy cercano al trío nacido en las veredas del barrio porteño de Mataderos. “Estamos al tanto, y de hecho junto con La Renga lo hemos difundido desde el escenario. El movimiento ´Ni un paso atrás´ me parece una iniciativa muy importante y éste es un tema que nos preocupa”, aseguró a La Nueva Mañana. El empresario, que en ediciones recientes ha protagonizado alguna polémica vinculada al protagonismo de las mujeres y diversidades en los escenarios del festival, reveló que “en el próximo concierto de La Renga va a haber puntos de asistencia para aquellas personas que vivan una situación de estas características, y lo vamos a hacer en conjunto con estas organizaciones”. Y fue más allá, adelantando que el colectivo cordobés tendrá presencia en el festival que se hace cada año en el Aeródromo de Santa María de Punilla. “En el Cosquín Rock tenemos un sistema de socorristas, y en cada centro de asistencia existe una persona especializada para atender una situación de estas características; después, la derivamos. De todos modos van a estar incluidas con un punto de encuentro y un centro de asistencia específico”, completó.

Una escena “difícil”

Muñoz se entusiasma con el grupo de trabajo que logró conformarse en Córdoba y señala que la idea que aglutina a las integrantes del colectivo es “que deje de pasar este tipo de violencia, que haya más humanidad y que todos podamos disfrutar, en la vida y en el ámbito de un recital de rock”.

“Porque esto no es solo en el pogo ni solo en el rock, es para todo; hemos mandado una carta para estar presentes en la Feria del Libro, por ejemplo. El pogo y las pibas abarcan una sola cosa, queremos hacerlo para todo, para muchos eventos hermosos. Para mí es todo, nos encantaría ser un colectivo totalmente amplio”, explica.

A la vez, reconoce que en una escena “difícil”, las pibas “estamos moviéndonos mucho para que podamos llegar al Cosquín Rock”. “Tenemos apoyo de muchas bandas, como Nonpalidece, Kapanga, La Vela Puerca, La Renga, Los Gardelitos, Superlógico, y hemos tenido muchas marcadas de visto también”.

Aunque sueñan con que se concrete la presencia en el festival de febrero (“queremos ver si nos pueden dar un espacio como el año pasado le dieron al Ministerio de la Mujer”), adelantan que “en la Feria del Libro habrá varios recitales y de alguna manera vamos a estar”.

Para Rocío, la movida “pasa por el hecho de construir, en un ámbito muy masculino”, aunque se ocupa de aclarar que la intención trasciende al rock propiamente dicho y tiene más que ver con construir una perspectiva distinta del disfrute y la convivencia.

“Nosotras siempre vamos a estar para apoyar, en Córdoba estamos recién ampliándonos y bienvenidos sean todos los que quieran aportar al grupo y que podamos difundir nuestra voz” completó, dijo, difundió la cuenta en Instagram nometoques_cba e invitó a “sumarse al grupo de WhatsApp”.

“No estamos quietas, seguimos moviéndonos para ver quién nos da el apoyo y ayudar desde nuestro lado”, finalizó.

