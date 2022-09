Juicio por Blas: "Claramente se trató de violencia institucional", dijo su abuelo

Este miércoles abrió la 8va. audiencia del juicio en la sede de Tribunales de la ciudad de Córdoba, que comenzó con Juan Laciar (21), hermano de la víctima, quien prosiguió con su testimonio que había iniciado el martes.

"A mi hermano lo tengo presente en todo momento de mi vida. En todo lo que hago imagino su presencia, como si estuviera hoy aquí", manifestó Juan al declarar ante los miembros del tribunal y del jurado popular y recordar que le había prometido a Blas que iba a ser el padrino de su primer hijo

Relató también que se fue a trabajar a Estados Unidos por tres meses, como un "escape", aunque siente que nada lo completa, ya que no puede estudiar ni pensar en su futuro.

"Sólo pienso y espero justicia. No tengo odio, no tengo rencor, no tengo bronca. Sí tengo mucho dolor y mucho sufrimiento, como toda mi familia", expresó.

Luego declaró Miguel Ángel Laciar (77), abuelo materno de Blas, quien dijo que lo sucedido es "muy desolador y muy duro por el horror que vivió toda la familia".

En otro tramo del relato dijo de acuerdo a las evidencias del juicio los hechos "exceden al gatillo fácil y claramente se trató de violencia institucional". Se espera que después del testimonio del abuelo declare su esposa, Ana María Chanaguir.

A Blas “lo mataron tres veces”

La mamá de Valentino Blas Correas (17), el adolescente asesinado de un balazo policial en agosto de 2020 en la capital de Córdoba, manifestó que su hijo "estaría vivo si los policías lo hubiesen atendido" cuando estaba gravemente herido, y bregó para que los responsables "paguen con la condena que se merecen".

Soledad Laciar (44), mamá de la víctima, dijo a Télam que a Blas "lo mataron tres veces. Primero por los disparos de la policía; después en la clínica Aconcagua cuando no quisieron atenderlo, y volvieron a matarlo los policías deshumanizados que frenaron en auto y no dejaron que llegue hasta el hospital".

La mujer dijo que cuando el auto Fiat Argo blanco fue interceptado por la policía en la intersección de Chacabuco y Corrientes su hijo "estaba vivo, todavía respiraba y pedía seguir viviendo". "Mi hijo estaría vivo si los policías lo hubiesen atendido", reprochó.

Al respecto agregó que los efectivos policiales "en vez de salvar la vida de Blas ocuparon todo su tiempo en tratar de maltratar y buscar la forma de inculpar a los chicos, a los mejores amigos que Blas había elegido y que los consideraba como familia".

Asimismo manifestó que en función de las pruebas que se van develando en el proceso judicial, "claramente los responsables de la muerte son mucho más que los trece" que están sentados en el banquillo de los acusados, por lo tanto "también van a tener que dar explicaciones en la Justicia", aseveró Laciar.

