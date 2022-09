Bomberos voluntarios: esos héroes a los que les cuesta conseguir trabajo

La palabra “héroe” está en boca de todos por estas épocas cuando nos referimos a los bomberos voluntarios, la prestigiosa entidad provincial en la que sus miembros dejan su vida en los incendios nuestros de cada agosto y septiembre.

Sin embargo, en la práctica no todo lo que se dice se pone en acción; porque, según confiesan los propios bomberos, a muchos jóvenes que ejercen esta noble vocación les cuesta conseguir trabajo, tanto en el ámbito privado como público, cuando explican que son bomberos voluntarios. Y la otra, que también preocupa es que muchas veces tienen inconvenientes para que los dejen salir de sus puestos laborales para asistir al cuartel o a un siniestro.

La Nueva Mañana tomó contacto con bomberos voluntarios de diversos puntos de la provincia, que explicaron algunas de estas problemáticas.

“Es una triste realidad. Cuando volvíamos de los incendios del 2020, veníamos en viaje, volviendo al pueblo, a un compañero lo despidieron arriba de la camioneta. Él había pedido permiso, todo, sabían que era bombero y lo mismo lo echaron. Eso es un claro ejemplo de lo que pasa... La gente que muchas veces te echa, es la misma gente que recibe mucha colaboración por parte de bomberos en algún incidente o incendio en sus campos. Es muy delicado el tema”, narró Esteban Brusa, cabo primero de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios Alto Alegre.

En la misma sintonía, Lucía Cruel, cabo primero del cuartel de Villa Rumipal, contó: “Las empresas saben que hay una ley del bombero voluntario que avala que el bombero en situación de servicio deje el trabajo y asista al cuartel. Después a que eso se cumpla es otra realidad. Yo trabajaba en un supermercado y no me dejaban salir, más allá de la ley o que les mostrara el artículo”.

A propósito, la Ley 20.054, en su artículo 17, dice: “La actividad del bombero voluntario deberá ser considerada por su empleador tanto público como privado como una carga pública, eximiendo al bombero voluntario de todo perjuicio económico, laboral o conceptual que se derivaran de sus inasistencias o llegadas tarde a causa del cumplimiento del servicio...”.

En ese sentido varios bomberos le contaron a este medio que es habitual ver mala cara de los empleadores cuando solicitan estos permisos. ¿Y los aplausos? ¿Y la palabra héroe?

Respeto y sacrificio

Vale aclarar, y ellos también lo hacen, que no todos son así. Pablo Checa, ex bombero de Santa Rosa de Calamuchita, que estuvo desde el 2009 al 2016 sirviendo, explicó: “Esa premisa de que los jóvenes bomberos no pueden conseguir trabajo está instalada en el ambiente bomberil. Ocurre, sí. También hay casos puntuales donde les suelen decir ‘no te me vas a ir en los incendios’.

Eso sucede mucho en esta zona, que es turística, durante la temporada donde es complicado salir por la gran carga laboral que hay. El bombero hace un gran sacrificio, porque ante estas situaciones en el cuartel les dan para que hagan guardia ante alguna eventualidad los fines de semana, y, entonces, sacrifican estar en sus casas con sus familias para cumplir con su vocación de servicio”. No obstante, contó: “Pero también están los otros casos. Durante todo mi servicio nunca tuve problemas en lo laboral por ser bombero. Por ejemplo, en una escribanía, donde trabajé cinco años, al contrario, me decían tenés que ir, andá; y hubo en ese período cuatro bomberos trabajando”.

Por su parte, Pablo Juno, que hace 24 años forma parte del Cuerpo de Bomberos Voluntario de James Craik y es miembro de la Federación de Bomberos de la Provincia en el departamento ‘Materiales Peligrosos’, resaltó: “Personalmente nunca escuché algún caso, de que algún bombero haya perdido trabajo o no lo toman porque es bombero y se deba ausentar. En muchos lugares, muchas empresas nos han tomado, justamente, por el hecho de ser bomberos, por la formación y capacitación que puede tener ante alguna emergencia y, por otro lado, se supone que la persona tiene que tener una conducta humana muy buena, sino no te sacan de la fila de bomberos. En mi pueblo, al menos, no lo he visto”.

Juno, que es además instructor de bomberos, explicó: “Lo de ausentarse del trabajo, la ley te protege, pero es muy personal. Desde la institución se aconseja que si no es un caso de urgencia o necesidad siempre hay que respetar el horario laboral, se hace hincapié en eso a los chicos, para que después no sufran represalias”.

Temores

“Sí, suele pasar que las empresas privadas o estamentos públicos eviten contratar a un joven que es bombero voluntario, porque la ley cubre al bombero de que se pueda ausentar, en caso de un siniestro, de su lugar de trabajo. Lamentablemente es así, pasan estas cosas”, explica un bombero de la ciudad de Córdoba, que es rentado, pero que le pide al cronista: “No pongas mi nombre, porque es un compromiso”. Y es entendible. Lo mismo sucedió cuando este medio contactó a bomberos de un pueblo serrano. “Gran parte del cuartel trabaja en la Municipalidad, y si cuentan lo que les toca pasar, después tendrán problemas”, narró un voluntario que la semana pasada estuvo combatiendo los incendios que salieron retratados en todos los medios nacionales.

En la provincia de Córdoba existen:

Bomberos Voluntarios, nucleados por la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba.

Bomberos de la Policía de la Provincia de Córdoba, que únicamente están en Córdoba Capital, y dentro de la misma hay algunas divisiones. Por ejemplo: Bomberos (tradicionales) Duar (División Unidades de Alto Riesgo), Brimap (Brigada Materiales Peligrosos).

Y, recientemente, el gobierno creo las ETAC (Equipo Técnico ante Catástrofes). Básicamente tienen régimen policial y pertenecen al Ministerio de Seguridad a través de la Secretaria de Riesgo. Son bomberos que responden a incendios forestales y catástrofes.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]