Fernández sobre el ataque a CFK: "Acabamos de vivir un cimbronazo como sociedad"

El presidente Alberto Fernández afirmó que el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cometido el pasado 1 de setiembre fue "un cimbronazo" para la sociedad argentina y llamó a "trabajar juntos" y dialogar entre sectores que piensan distinto.

"Acabamos de vivir un cimbronazo como sociedad por lo que le pasó a Cristina, por lo que gracias a Dios no logró el que intentó lo que intentó", dijo el mandatario esta tarde al encabezar, junto al ministro de Economía, Sergio Massa, el anuncio de la promulgación de la Ley de Promoción de la Industria Automotriz, en la planta de la fábrica Ford de la localidad bonaerense de General Pacheco.

"Lo que le pasó a Cristina debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de trabajar juntos. Costó demasiado la democracia para que, a esta altura, no seamos capaces de hablar los que no pensamos lo mismo. Un diálogo se genera con todos; no con los que piensan como uno", afirmó el mandatario y agregó: "Si no, cuando emito un diálogo y excluyo a alguien, quiero imponer mi monólogo".

El intento de magnicidio contra la Vicepresidenta ocurrió el jueves 1 de setiembre por la noche, en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta, mientras cientos de militantes se congregaban allí para expresarle su apoyo, en el marco del juicio denominado Vialidad.

Por el hecho, hay cuatro detenidos hasta el momento, dos de los cuales -Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel- fueron procesados ayer con prisión preventiva como coautores de atentado.

Fuente: Télam

Noticias relacionadas: