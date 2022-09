“Picante” Pereyra: “Nunca más volví a la cancha a ver a Belgrano”

“A Belgrano llegué silbando bajito y me fui de la misma forma. Y nada va a borrar mis sensaciones y nunca haré problema donde fui tan feliz”. Mientras posa para las selfies y graba videos a algunos hinchas, César Pereyra camina rumbo al colectivo del plantel de Douglas Haig, que lo trasladará a Pergamino para seguir su aventura en el Federal A.

Incluso gente que no es de Belgrano se le acerca para saludarlo. Algunos los silbaron cuando ingresó en el duelo ante Racing en Nueva Italia, otros lo aplaudieron, pero no pasó desapercibido. Y claro, la epopeya lograda con el “Pirata” de haber mandado al entonces intocable River Plate al descenso trascendió camisetas. Sin embargo, quedaron algunas cuentas pendientes en su ánimo, que como todo caballero, eligió no tener memoria.

“Vos sabés que me saludan tanto hinchas de River como de Boca. Y los compañeros me cargaban porque cuando fuimos a comer con el plantel y al caminar por la calle en Córdoba, los hinchas me seguían saludando y pidiendo fotos. Es extraño. A donde viajamos con Douglas siempre me encuentro con un hincha de Belgrano que me reconoce. Es un honor haber dejado esa imagen en Belgrano, eso termina de pagar todo lo que vino después, sin duda”, agregó el “Picante” en diálogo con La Nueva Mañana.

-¿Estás siguiendo la campaña de Belgrano?

-Por supuesto, sea por TV o por internet, siempre estoy al tanto de todo. Falta un poco más para conseguir el equipo, fue el más parejo del campeonato y es merecido. Se tiene que dar.

-A veces le critican que no tiene el mejor brillo…

- Mirá, si asciende, nadie se va a acordar de que juega mal y si no asciende, le van a recriminar que jugó bien pero no logró el objetivo. Falta poco para festejar y volver a Primera, la gente está contenta, el fútbol es así. Se va a valorar el ascenso. Nadie se va a acordar el cómo lo consiguió…

-¿Hablás con Farré? Fueron compañeros en ese inolvidable ascenso…

-No, la verdad que no, no tengo contacto con él. Sí tengo relación con (Juan Carlos) Olave y (Gastón) Turús, pero ahora todos quieren hablar con Farré porque está ganando. Le escribiré y lo saludaré más tarde para felicitarlo si es que logra el ascenso. Ahora todos lo buscan. Yo soy así, perfil bajo, de hecho Olave me escribió cuando se enteró que venía a jugar con Douglas a la cancha de Racing, pero yo no quiero joder a nadie…

52 Goles marcó César Pereyra en Belgrano entre 2008 y 2015, en 194 partidos, incluyendo duelos por Copa Argentina y Copa Sudamericana.

-Da la sensación que te quedó algo pendiente…

-Mirá, no soy de reclamar nada, mi personalidad es otra, no me fui haciendo ruido de Belgrano y eso que tenía argumentos de sobra para hacerlo. Pasaron muchas cosas en torno a mi salida, no me gustaron, pero quedó ahí, fue una etapa que cerré. Lo que tuve que hacer dentro de la cancha ya lo hice, me quedo con eso, y tengo el mejor recuerdo.

-¿Estás con rencor?

-No, no es rencor. A ver, en su momento me molestó mucho y me dolió, no voy a ser hipócrita de decir que fue lo mismo. Fueron casi 8 años que me brindé al máximo y no fue la mejor manera de irme. Pero ya está, la historia fue esa, traerlo a colación hoy no tiene sentido. Yo mientras el hincha me siga recordando con pasión, me conformo. Es una linda satisfacción.

-¿Pudiste aclarar la situación con alguien de la dirigencia en ese entonces?

- No, me fui hace cinco años, ya fue. Solo vine a Córdoba una vez, por un trámite y no volví nunca más. Es más, nunca más volví a la cancha, no porque no quiera, sino porque no se dio. No tuve la posibilidad, no creo que sea fácil para uno que transpiró la camiseta y vivió mil partidos en el Gigante, pero no volví a ver a Belgrano en la cancha. Ni en Buenos Aires tampoco.

- ¿Pero te imaginás un homenaje o partido de despedida?

- Sinceramente no, estoy con la cabeza en otro lado. Y tampoco lo quiero forzar. Algún día volveré a Alberdi y disfrutaré de algún partido. A Belgrano lo tengo adentro. Y un partido despedida no me parece, lo que hice en la cancha es mi máximo legado. Y soy medio especial. Me quedo con lo que pasó.

-¿Cuál fue el gol que más nostalgia te da?

-Hubo muchos, como el que le hice a River en la Promoción, ante Racing Club de chilena, ante Banfield uno que pareció que no entró, pero todos me reconocen por el que le hice a River. Fue histórico. A veces lo recuerdo en casa, solo, y me sigo emocionando.

- Lo último, ¿sos de participar del grupo de whatsapp de ese plantel que ascendió?

-Creo que hay un grupo, sí, pero no soy de participar, ni de hablar mucho…

