“Posicionar el Previaje como política de Estado sería beneficioso para todos”

El pasado martes, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, lanzó el programa Pre Viaje 3 con una particularidad de ser más “estratégico” que las dos experiencias anteriores, ya que en esta oportunidad apunta a fortalecer la temporada baja. Es por esto que los turistas podrán utilizarlo entre el 10 de octubre y el 5 de diciembre.

Al respecto, el subsecretario de Promoción Turística Lisandro Pérez Losinno, estimó que la nueva edición del Previaje movilizará alrededor de un millón de turistas en el país y provocará un impacto económico de unos $ 25.000 millones.

Como en ediciones anteriores, el Estado Nacional reintegra el 50% de los gastos turísticos durante el mencionado período de tiempo para volver a usar en el sector durante el 2022, con la particularidad de que las personas afiliadas de PAMI recibirán una devolución del 70%.

Cabe recordar que durante las dos primeras ediciones el programa del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación benefició a cinco millones de turistas, con un impacto económico de $165.000 millones.

Por un programa que quede fijo en la agenda

Al respecto, Gustavo Peralta, presidente de la Asociación Cordobesa de Agentes de Viajes (ACAV), precisó a La Nueva Mañana: “Celebramos que haya salido el Previaje, por más modificaciones y tiempos acotados que tengamos. Lo importante es que este programa se mantenga en la agenda del gobierno y si, en algún momento, podemos llegar a posicionarlo como política de Estado, sería lo mejor para todos: no solo para el sector turístico, sino también para todas las economías regionales que viven del turismo”.

Peralta advirtió que quizás en esta edición, los resultados no serán similares a las dos anteriores por varias razones: “En primer lugar, porque tenemos poco tiempo para las inscripciones. Solo una semana para los servicios turísticos que a partir del 10 de octubre ingresen al programa hasta el 5 de diciembre. Y una semana más para vender todos los servicios que se brinde desde el 1 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Eso implica que no vamos a tener mucha oferta disponible. Si a eso le sumamos que los topes de devolución, que en ediciones anteriores eran hasta 100 mil pesos y en bajó a 70 mil, los resultados van a ser menores que los previajes anteriores”, apuntó Peralta.

Por estas razones, el titular de ACAV consideró de mucha importancia promocionar el programa para que “los futuros pasajeros que se acerquen rápido a sus agentes de viaje de confianza que le va a explicar el procedimiento”.

Aun cuando el fin de semana por el feriado del 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural, históricamente ha sido exitoso en términos turísticos, y muchas localidades organizaron de aquí a fin de año una agenda de eventos para vencer la estacionalidad, para Peralta el Previaje también tracciona para profundizar ese movimiento de visitantes en los principales destinos de la provincia.

“El Previaje abre la posibilidad a un mercado que sin ese programa no puede llegar a conocer determinado destino porque no tiene posibilidades económicas de hacerlo. Si bien ya había reservas para octubre y noviembre en distintos destinos nacionales, ahora vamos a tener una posibilidad de que el movimiento sea más parejo: es decir, que incluya todos los días y no solamente los fines de semana largo”, advirtió.

“Lo que más deseamos desde el sector turístico es saber que va a haber un Previaje en determinado momento del año. Y, en ese sentido, considero que es muy bueno que se aplique en baja temporada para que incentivemos el movimiento y se venza la estacionalidad. En definitiva, me parece importante que el programa esté en la agenda; tanto de este gobierno como de las futuras gestiones”, analizó Peralta.

“Las experiencias anteriores fueron muy positivas”

Sebastián Boldrini, secretario de Turismo de Villa Carlos Paz, indicó que se esperaba el anuncio de la tercera etapa del Previaje “con muchas ansias”. “La etapa 1 y 2 fueron muy positivas y llegaron en el momento justo para reactivar el sector más golpeado de la pandemia que fue el turismo, particularmente la hotelería”, recordó.

“Esta metodología de la devolución del 50% permite mover la economía del sector privado en los sectores hotelero, gastronómico o comercial en nuestra ciudad y otros destinos turísticos. Y esto es muy bienvenido. Y el cambio principal del Previaje 3 es que será utilizado solamente en temporada baja, lo que va a potenciar esa estacionalidad que tiene toda ciudad turística”, contó.

“Me parece que es un paliativo importante, más allá de que en el caso de Villa Carlos Paz, venimos con una agenda de eventos muy cargada y estaremos cerrando un año que será excepcional en términos turísticos. En especial porque ahora se viene el Campeonato Nacional de Rally (del 14 a 18 de septiembre), comienza la época del turismo estudiantil, y hay una serie de eventos deportivos y de eventos como congresos, ferias y exposiciones hasta fin de año”, explicó Boldrini.

“Un aliciente en temporada baja”

Ariel Panella, secretario de Turismo de Mina Clavero, se mostró expectante ante esta tercera edición del programa nacional de turismo. “En el anterior programa, más del 70% de las reservas que se concretaron tanto en enero como en febrero se hicieron bajo esa modalidad”, expresó.

Además, indicó que dentro de las 12 mil plazas que tiene Mina Clavero, más de 23 prestadores turísticos se inscribieron en la última edición y por esta razón obtuvieron un altísimo nivel de reservas. “Tenemos muchas expectativas en esta tercera fase le dé un impulso importancia para la economía del país”, dijo Panella. “Como los prestadores ya están acostumbrados a trabajar con esta modalidad, creemos que va a ser de gran aporte para nosotros sobre todo en esta época donde, por el clima, los visitantes ya comienzan a disfrutar de nuestros balnearios. Si logramos tener el nivel participación de prestadores del año pasado, va a ser de gran aliciente para esta época de baja temporada”, afirmó.

“Más allá de la crisis que estamos atravesando, creemos que los argentinos van a poder disfrutar con este previaje 3 de las sierras en un destino tranquilo como el nuestro y con un río que es una de las 7 maravillas naturales de la Argentina que es algo que nos enorgullece”, resaltó el secretario de turismo.

Mina Clavero prepara su fiesta el 11 de octubre

Cabe destacar que Mina Clavero ya tiene previsto para el 11 de octubre, día en el que conmemora el aniversario de esa ciudad, la Fiesta de Mina Clavero. “En este caso, como el año pasado, va a coincidir con el segundo concurso nacional del Chivito a la estaca, que se llevará a cabo en la costanera del río Los Sauces. Lo vamos a hacer de la mano de una cooperativa que tenemos en la zona y que aglutina a los productores independientes, en su mayoría serranos. La fiesta al mismo tiempo tiene también un significado especial para la economía local más allá del turismo.

Va a ser una oportunidad para que nuestros visitantes tomen contacto con nuestra gastronomía y nuestra cultura, porque tenemos preparado una presentación musical de la mano de Ensamble serrano, Junyo Nando Gauna y Manta cumbia”.

Panella invitó a quienes quieran inscribirse en el certamen a ingresar a la página web www.minaclavero.gov.ar donde están las bases del concurso, que el año pasado otorgó un premio de $20.000 y este año será de $30 mil más un voucher “para que nos vuelvan a visitar en nueva oportunidad”. La programación en esa ciudad continúa con el Rally de las Altas Cumbres y la segunda edición del Mina Clavero Music Day, un encuentro de ´música electrónica para esperar la luna llena en el balcón del Nido de Águila.

“El Previaje 3 es más justo y está mejor direccionado”

Para Daniel López, jefe comunal de La Cumbrecita e integrante de la Comunidad Regional Calamuchita, el Previaje 3 incluye “retoques” que lo hacen “más justo y mejor direccionado. Creemos que realmente va a servir para el objetivo al que apunta: vencer la estacionalidad, que es nuestra gran batalla”.

“En lo particular, en La Cumbrecita, hemos logrado ganarle a la estacionalidad, porque nuestra temporada baja ya no es tan baja. Cualquier fin de semana del año tenemos movimiento de gente. Años atrás, esto era impensado. En esta edición, por ejemplo, quedó fuera lo que es el fin de semana largo y me parece que está bien porque históricamente ese fin de semana por el feriado del 12 de octubre siempre hubo mucho movimiento”, detalló López.

Según precisó, La Cumbrecita tuvo una muy buena temporada de julio y un fin de semana del 17 de agosto excelente. “De repente, hoy sorprende tener un domingo con 1500 personas visitándonos. Es gente que está en el valle de Calamuchita o viene de Córdoba, y usan ese 50% que les quedó en la chequera como devolución, para pasear por el pueblo, comprar regalos o visitar el Peñón del Aguila”, señaló. “Para mí, este es un programa muy importante con muy buenos resultados, que ha sido muy justo, en especial este último que otorga el 70% de devolución a los jubilados”, subrayó el jefe comunal.

