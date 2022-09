Manuel Calvo: “A la libertad de expresión hay que fortalecerla, no regularla”

“Creo que no sirve de nada intentar regular el derecho a poder expresarse libremente, no solamente de los comunicadores, sino también a las distintas fuerzas políticas. Creo que la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Hay que fortalecerla, no regularla”, dijo Manuel Calvo este martes.

El vicegobernador se refirió a las versiones sobre la posibilidad de legislar los “discursos de odio”, a propósito del atentado sufrido por la Vicepresidenta el pasado jueves y la asociación que se hizo del grave hecho con la persistencia de discursos violentos en redes y en algunos medios de comunicación.

“Estoy totalmente en contra de pretender amordazar a los medios de prensa o a la oposición a través de la regulación de alguna ley. Creo que tiene que haber libre expresión, como corresponde en democracia”, señaló, al tiempo que ratificó su repudio absoluto al acto de violencia sufrido por Cristina Fernández.

Sobre la proyección nacional de Schiaretti

Consultado sobre la posible candidatura a la presidencia del gobernador Juan Schiaretti, Manuel Calvo destacó el “modelo de gestión en Córdoba que es muy apreciado en todas las provincias”. Y agregó: “Aspiramos a que ese modelo pueda ser parte de la construcción de una alternativa en el contexto nacional”.

Amplió que hablar de candidaturas en este momento “resulta extemporáneo”, en tanto son múltiples los problemas del país “como para que nosotros empecemos a poner las candidaturas por encima de las ideas”.

“Los nombres se debatirán el año que viene, cuando sea el momento de definir las candidaturas. Este es un tiempo en el que hay que estar al lado de la gente, acompañar, brindar previsibilidad y garantizar certezas desde el gobierno”, concluyó.

Noticia relacionada