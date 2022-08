Repudio a los golpes e insultos a Máximo Kirchner por parte de la Policía

Un video donde se registran agresiones físicas y verbales contra el diputado del Frente de Todos (FdT) Máximo Kirchner, ejercidas por la Policía de la Ciudad durante la manifestación en el domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández, fue difundido este domingo por redes sociales y generó voces de repudio en el oficialismo.

El material, que en las redes sociales la militancia del oficialismo atribuye a la Policía porteña, fue tomado durante la represión perpetrada este sábado por esa fuerza ante la movilización de respaldo a la ex presidenta en su domicilio del barrio de Recoleta, en la esquina de las calles Uruguay y Juncal.

En las imágenes se ve al diputado, presidente del PJ bonaerense y fundador de La Cámpora ser repelido a empujones por efectivos de la Policía de la Ciudad cuando, durante la noche, intentaba ingresar al departamento en el que vive su madre.

Rodeado de compañeros de militancia, el legislador fue golpeado por policías ataviados con escudos, y se escucha que uno de ellos lo reconoce y lo insulta: "¿Querés pasar, Máximo? La concha de tu madre (SIC) vas a pasar".

Como parte del mismo operativo, también quedó registrado este sábado cuando un efectivo policial identificó en el lugar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y se refirió a su persona como un "manifestante más".

El bloque de diputados del FdT repudió la agresión sufrida por Kirchner y se "solidarizó" con "él y todos las compañeras y compañeros que fueron víctimas de la violencia ejercida en la jornada de ayer".

En un comunicado, los legisladores exigieron al Gobierno porteño que "identifique a los policías comprometidos con la acción represiva contra Máximo".

"En las próximas horas evaluaremos la realización de las acciones legislativas, políticas y legales correspondientes", anticiparon.

Entre los repudios ante la agresión sufrida por Máximo Kirchner, el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, se dirigió en redes sociales al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y le preguntó: "¿Vos llamaste a no provocar?".

También la senadora del FdT, Juliana di Tullio, denunció: "Video de la policía de CABA que conduce Larreta pegándole e insultando al diputado nacional Máximo Kirchner".

Y al dirigirse a los legisladores y referentes de Juntos por el Cambio (JxC) Humberto Schiavoni, Luis Naidenoff y Martín Lousteau, les pidió "el rechazo total al hecho" por "ser hombres de la democracia con altísimas responsabilidades políticas".

"Así trataban de impedir que el diputado nacional Máximo Kirchner ingrese a la casa de la vicepresidenta. Los guía el odio", sentenció al compartir las imágenes.

Por su parte, el ex diputado del peronismo y abogado laboralista Héctor Recalde expresó: "La cobarde agresión a Máximo Kirchner no sólo es repudiable sino que no puede quedar impune. Ellos hablan de asociación ilícita, según repite el fiscal Luciani. En realidad si existe una asociación ilícita es la de ellos".

Además, el diputado nacional Leandro Santoro cuestionó una nota del diario La Nación que titulaba "La Policía de la Ciudad le impidió pasar a Máximo Kirchner a la casa de Cristina".

"'Le impidió', lo insultó y lo molió a palos... digamos todo muchachos", reprochó desde Twitter.

En la misma línea, el diputado nacional Juan Marino denunció que "la Policía de la Ciudad agredió ayer al compañero Máximo Kirchner intentando impedirle acceder al domicilio de Cristina. Es muy grave. Tiene que haber responsables por todos los actos ilegales cometidos por la Policía durante la represión de Larreta".

A su vez, la ministra de Gabinete bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, calificó de "cobarde y violento" el accionar de la policía porteña.

El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, expresó: "La Policía de Larreta agrede e insulta al diputado Máximo Kirchner cuando iba a la casa de Cristina. Violentos y represores. ¡No tienen vergüenza!".

"Locos de remate", afirmó, por su parte, el intendente de Hurlingham, Damián Selci, mientras el senador Martín Doñate publicó: "Una derecha preñada por el odio, el resentimiento y el odio más profundo".

También el senador provincial bonaerense, Paco Durañona, condenó: "Así pacifica Larreta. Golpeando, patoteando, provocando e insultando a Máximo Kirchner, que ademas se ser el hijo de CFK, es diputado nacional y presidente del PJ Bonaerense".

Y al apuntar contra la oposición, agregó que "no tienen límite. Desesperados por el control total del poder, nuestros derechos y libertades".

Por su parte, la agrupación HIJOS repudió los hechos y advirtió que "no fue algo aislado".

"Se produjo en el marco de la represión y espionaje ilegal a manifestantes, en un operativo dirigido por el Gobierno de la Ciudad, cuyo jefe es Rodríguez Larreta. En un hecho de alta gravedad institucional, un opositor, en este caso de Juntos por el Cambio, cercó la casa de la vicepresidenta, en un contexto de feroz persecución e intento de proscripción", indicó la organización en un comunicado".

En tanto, el partido Justicialista también manifestó su repudio al accionar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires "durante la jornada de expresión popular" y volvió a convocar en todas las unidades básicas y sedes partidarias, "a mantenerse unidos, organizados y movilizados". "A la violencia por el odio al peronismo respondemos con amor y más militancia", indicó el partido a través de las redes sociales.

Con información de Télam

