Polémica por el vallado del Gobierno porteño a la casa de Cristina Fernández

El Gobierno porteño dispuso este sábado un vallado perimetral en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández en el barrio porteño de Recoleta, lo que generó críticas entre dirigentes del Frente de Todos (FdT) y una multitudinaria manifestación.

Durante la madrugada, el Gobierno porteño ordenó un operativo de limpieza intensiva, en la intersección de las calles Juncal y Uruguay y en los alrededores, que consistió en el trabajo de 20 barrenderos, un camión recolector y el uso de hidrolavadoras, se informó en un comunicado.



Militantes de diversas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles continuaron con vigilia frente al domicilio de la Vicepresidenta y espontáneamente se congregaron para apoyar a Fernández ante esta decisión del gobierno porteño.

Por su parte, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, afirmó que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires va a "ser firme" para que el barrio porteño de Recoleta, donde vive la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "recupere la tranquilidad".

"Vamos a ser firmes para que el barrio recupere la tranquilidad", dijo Miguel esta mañana en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

Repudios al vallado

Nahuel Beibe, secretario general de la Corriente Martín Fierro -una de las organizaciones que mantenía la vigilia- dijo que "llenar de vallas y policías la casa de Cristina es una nueva provocación de Horacio Rodríguez Larreta".

Por su parte, el ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés Larroque, denunció este sábado que la Policía porteña "tiene sitiada" a la vicepresidenta Cristina Fernández en su domicilio, con el vallado dispuesto en las inmediaciones del barrio de Recoleta, y consideró que ese operativo desplegado por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires representa "una detención de hecho".

"Esto es anticonstitucional. Hay 35 carros de asalto. Esto representa una violación de la Constitución nacional", dijo Larroque en declaraciones a la cadena de noticias C5N desde Recoleta, detrás de los vallados dispuestos, a donde llegó para intentar acercarse al domicilio de la Vicepresidenta.

Y agregó: "Pude hablar con ella. Cristina está sorprendida. Esto es un escalón mas en una serie de hechos que la tienen como centro de los ataques pero en realidad es contra el pueblo argentino. Es una provocación más. Decidieron sitiar a la Vicepresidenta".

En tanto, el asesor presidencial Alejandro Grimson consideró que "el antiperonismo clásico, que no aprendió nada de la historia" en su intento por "desperonizar al país", se reedita hoy en los "ataques de los poderes concentrados" hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En una entrevista con Télam, el antropólogo y coordinador del programa Argentina Futura opinó que "negarle el derecho a la defensa" a la Vicepresidenta en el juicio Vialidad es la "amenaza más grave a la democracia argentina" desde los levantamientos carapintadas de finales de los `80.

"No existe democracia sin pluralidad. No existe democracia violando derechos de los ciudadanos y ciudadanas y de los principales dirigentes políticos. Todos los dirigentes democráticos del país deberían defender el derecho de Fernández de Kirchner a tener, no sólo un juicio justo, sino a seguir siendo protagonista de la política argentina", analizó.

Fuente: Télam y NA

