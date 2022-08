Muerte de Jonatan: prisión preventiva para los seis policías acusados

“Tendrían que haberlo llevado al hospital y no pegarle de la forma en que le pegaron”, dijo la mamá de Jonatan.

"Tendrían que haberlo llevado al hospital y no pegarle de la forma en que le pegaron", dijo la mamá de Jonatan.

En la causa por la muerte de Jonatan Romo, el hombre de 35 años asesinado por la Policía en La Falda el pasado 10 de julio, el fiscal Raúl Ramírez dictó la prisión preventiva para los seis efectivos acusado.

El fiscal indicó que la medida cautelar se ordenó "como un modo de garantizar aspectos que tienen que ver con el curso de la investigación y el proceso regular" y aclaró no se trata de "un adelantamiento de sentencia condenatoria o culpabilidad".

Se trata de los sargentos Miguel Aguilera y Walter Geri y los cabos Juan Zunino y Hernán Suárez quienes están imputados por homicidio agravado y el subcomisario Pablo Zárate y el cabo Lucas Giménez, imputados por encubrimiento agravado.

Cabe recordar, que el comisario Diego Braccamonte estaba al frente de la Unidad Regional Departamental Punilla Norte, en el momento que ocurrió la muerte de Romo y fue desplazado del cargo por las autoridades policiales, mientras que el director general de Recursos Humanos, Formación Profesional y Entrenamiento Policial, Julio Faría, y el director de Entrenamiento Policial Permanente, Marcos Manrique, fueron pasados a retiro.

Luis Galli, abogado de la familia Romo, en declaraciones a Radio Universidad aseguró que la autopsia, que determinó que Romo murió por asfixia mecánica, dejó en claro que los policías "actuaron con maldad y saña". El letrado remarcó que "una cosa es actuar mal y otra cosa es actuar con maldad".

Liliana, la mamá de Jonatan, habló con el DoceTV y contó no encuentra consuelo tras la muerte de su hijo. Lamentó que no se haya aplicado el protocolo de salud mental luego que Jonatan tuviera un brote psicótico. “Tendrían que haberlo llevado al hospital y no pegarle de la forma en que le pegaron hasta matarlo”, reclamó y completó que a su hijo "le han pegado hasta matarlo, le han explotado los pulmones”.

