Neonatal: madre de uno de los bebés fallecidos denunció violencia obstétrica

"Me dijeron que todo lo que le pasara a mi hijo sería mi culpa", contó Damaris Bustamante.

"Me dijeron que todo lo que le pasara a mi hijo sería mi culpa", contó Damaris Bustamante. Foto: Miriam Campos

Entrevistada por Cba24N, Damaris Bustamante, madre de un bebé fallecido en el Hospital Materno Neonatal el 23 de abril pasado tras un parto normal, brindó detalles sobre situaciones de violencia obstétrica que atribuyó a la enfermera detenida Brenda Agüero y a otras profesionales a quienes no pudo identificar.

"Lo tuve una hora y lo llevaron porque lo veían molesto; yo lo veía bien, pero es mi primer hijo y ellos son los que saben", recordó Bustamante. "En un ratito me dijeron que le había dado un paro cardíaco y que lo llevarían a UTI (Unidad de Terapia Intensiva) para un control", agregó.

A continuación, manifestó: "La jefa de Neonatología se acercó a mí para decirme que en esos casos los bebés no se salvaban, que lamentaba mucho la situación y nos dijo que si hacíamos una autopsia no nos iban a decir con certeza qué había pasado, que no valía la pena hacerla".

Consultada particularmente sobre la detenida Brenda Agüero, expresó: "La vi en sala de pre parto, en sala de parto, se acercó a mi hijo, entró a la sala de recuperación donde yo estuve inconsciente, entró a UTI y a sala común. En sala de pre parto me trató horrible, de la peor manera que se puede tratar a un ser humano".

En este último caso, enfatizó que "hubo otras doctoras y enfermeras" también, que "hubo un equipo" que la maltrató: "Me marcaron el cuerpo para obligarme a estar acostada y me dijeron que todo lo que le pasara a mi hijo sería mi culpa".

Noticias relacionadas: