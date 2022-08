Marcos Juárez: la política provincial ultima detalles para tener su 11-S

Especial para La Nueva Mañana

La política provincial ultima detalles para tener su 11-S. Y lo hace con aspiraciones de repercusión nacional, ya que por distintas cuestiones, la elección a la intendencia de Marcos Juárez tendrá mucho de simbólico puertas adentro y afuera de Córdoba.

Además de tratarse del primer test electoral fuerte en Córdoba y que de alguna manera significa el punto de partida para el largo calendario 2023, otro punto a tener en cuenta en los comicios municipales es que dos mujeres competirán por el máximo cargo ejecutivo. La mención no hace otra cosa que reafirmar lo difícil que es para las mujeres romper el “techo de cristal” en la política, algo que ya se mencionó en estas páginas semanas atrás.

El resultado de la compulsa entre Verónica Crescente (Hacemos por Córdoba) y Sara Majorel (Juntos por el Cambio) tendrá lectura y rebote nacional. Algo buscado por las fuerzas en pugna a los fines de prender la mecha en la carrera por la sucesión de Alberto Fernández dentro de la oposición peronista y no peronista.

No obstante, puertas adentro se reconoce que la diferencia política y programática entre los proyectos es porosa y con varios puntos de contacto.

Asistencia perfecta

A casi dos semanas para las elecciones, la ciudad del sudeste provincial se convirtió en un teatro de operaciones reducido de la alquimia nacional y en un centro político en el que todos los aspirantes quieren dar el presente.

Tras un manto de dudas, Mauricio Macri desembarcó en Marcos Juárez. Con el pasado fresco del alumbramiento de lo que luego fue Cambiemos, el ex presidente culminará hoy un raid de 36 horas en Córdoba con agenda fuerte para apoyar a Majorel, actual presidenta del Concejo Deliberante. De esta manera se convierte en el primer dirigente de peso del Pro en pisar el corazón de la Pampa gringa cordobesa, adelantándose a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

El dato no es menor, puesto que supone la puesta en juego de la lógica boxística: “quien pega primero, pega dos veces”. Cierto es que en este plano el ingeniero corre por detrás porque Gerardo Morales, presidente de la UCR, estuvo haciendo migas en los pagos del saliente Pedro Dellarosa.

Además de oficiar de anfitrión y sostén político de Majorel, el hijo del recordado Henry Dellarossa también usará el resultado de los comicios para levantar el perfil y meterse en la de por sí picada carrera a El Panal. “Quiero ser gobernador de Córdoba”, repitió semanas atrás abriendo un flanco extra que debe ser contenido a la hora de hacer números.

“Viene con Luis Juez, Gustavo Santos y Rodrigo De Loredo”. Clara y contundente fue la respuesta que llegó desde las huestes mediterráneas de Macri ante la consulta de La Nueva Mañana respecto del elenco secunda a Macri en su recorrida. Con extremo cuidado táctico, el ex presidente replicará en Córdoba una suerte de centrismo de derecha: fotos con todos y sin mayores favoritismos.

Sin embargo, a nadie le escapa que la bendición del ex presidente y socio fundador de Cambiemos es un requisito obligatorio para cualquier candidato a El Panal, sea radical, Pro-puro (quien además fue su delfín en las legislativas) o socio estratégico.

Tiempo hay. Ansiedad, también.

Kilómetro 0 “cordobesista”

Desde El Panal juegan hace rato en Marcos Juárez. En menos de un mes, el gobernador Juan Schiaretti visitó tres veces la ciudad para respaldar a Verónica Crescente. Con la excusa de inaugurar obras de distinto tipo, el mandatario provincial también es un impulsor de la nacionalización de la elección.

Es que un buen triunfo de Crescente mostraría la viabilidad del proyecto político que enarbola hasta el cansancio cada vez que tiene oportunidad: la salida por arriba de la grieta.

De extracción vecinal, Crescente fue secretaria de Gobierno de Dellarossa y decidió cruzar la (delgada) calle hacia la vereda schiarettista ante la falta de internas en el oficialismo local.

La porosidad a la que se hace referencia unas líneas más arriba es certificada por la propia postulante, quien se presenta como la continuidad y no como la oposición de la gestión de su ex jefe político. Huelga decirlo: Majorel también va detrás de la figura de Dellarossa. Acrobacias del frentismo político made in siglo XXI.

Los sondeos de opinión le sonríen a Schiaretti. De acuerdo a la encuesta dada a conocer esta semana por la consultora CB, Crescente obtendría el 43,8%, contra el 36,5% de Majorel. Un golpe de efecto buscado y que, se descuenta, será bien capitalizado sin que ello implique “dejar heridos”.

A no confundirse. Un triunfo no implica hacer leña del árbol caído. Todo lo contrario. En plan de “catching all” (atrapa todo), el gobernador hará de Marcos Juárez su propio Kilómetro 0, ya que podría significar el prólogo del demorado lanzamiento a la arena nacional con peso propio. En otras palabras, será la puesta en marcha de la famosa alternativa superadora de la grieta “que divide desde hace años a todos los argentinos”, como gusta decir en público.

Efecto derrame

Bien sabe el gobernador que ese peso propio deberá ser ratificado en el territorio, con las elecciones del año próximo. Sin la posibilidad de reelección, Schiaretti medita con sumo cuidado el momento en el cual ungirá a su sucesor.

Martín Llaryora pica en punta. Sin embargo, Schiaretti aún no dio el visto bueno para el sanfrancisqueño, quien no disimula su ansiedad. No obstante, los traspiés inesperados y errores propios pusieron en standby el acompañamiento.

En ese marco, no debería sorprender que el propio intendente capitalino “se haga una escapada” a Marcos Juárez para subirse al carrusel y tener una foto. De conseguirla, la ecuación será clara e inexorable. Caso contrario, la incógnita se mantendrá. El tema es saber hasta cuándo las bases podrán aguantar.

En definitiva, como si se tratara del requerido álbum para el Mundial 2022, las figuritas comenzarán a circular con más fuerza en los corrillos de la política local. Con seguridad habrá muchas repetidas, conocidas y (pocas) nuevas. Sin embargo, para llenarlo, habrá que apelar a la astucia para hacer los cambios, aunque eso signifique sacrificar algún número puesto.

Como sea, los resultados tampoco dejarán la sensación de un ganador nato y perdedor en retirada. Para ello siempre está el conocido comodín: “es una elección municipal, en las nacionales se vota distinto”.

