"Necesitan dirigentes disciplinados", sentenció Cristina Fernández

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló en la parte final de su "Derecho de Defensa" que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se negaron a investigar el origen de los nueve millones de dólares que José López tiró en un convento, porque pertenecían a empresarios macristas, y aseguró que el proceso judicial que sostienen contra ella, en verdad es contra el peronismo y quienes defienden el salario, las jubilaciones y la obra pública.

La ex presidenta cuestionó que los fiscales Diego Luciani y Sergo Mola no hayan observado, en el marco del juicio oral por la causa Vialidad, la "frecuencia y la familiaridad de la relación" entre el empresario Nicolás Caputo, amigo personal del ex presidente Mauricio Macri y el ex secretario de Obras Públicas José López, condenado por tirar bolsos con nueve millones de dólares en un convento.

Afirmó que "nada de lo que dijeron los fiscales (Diego Luciani y Sergio Mola) fue probado" y "ni siquiera leyeron las pruebas que recabaron" en el marco de la causa denominada Vialidad, por la que pidieron para la presidenta del Senado una condena de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Al ejercer su "derecho a la defensa" por su canal de YouTube, la presidenta del Senado mostró comunicaciones entre el empresario Nicolás Caputo -amigo del ex presidente Mauricio Macri- y el ex secretario de Obras Públicas José López, con las que demostró la "familiaridad" que había entre ambos, relación que nunca fue investigada judicialmente.

"Cuando el fiscal Diego Luciani dice 'donde uno aprieta sale pus', tiene razón; sale la pus de ustedes, los macristas", dijo la ex presidenta y sostuvo que no tiene la más "mínima duda" de que los nueve millones de dólares pertenecían a esos empresarios.

"Luciani dice que estuvo meses viendo los papeles, ¿no vio esto? ¿No les llamo la atención este grado de familiaridad? Notable", sostuvo la ex presidenta, quien optó por esta vía para responder públicamente las acusaciones y nuevas pruebas incorporadas por los fiscales en el alegato en el debate oral por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, luego de que el Tribunal le negara la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria.

Juicio al peronismo

"Nos piden 12 años por la memoria, la verdad y la justicia, por el FMI, por las AFJP, por el salario de los laburantes, Por eso me van a estigmatizar y condenar. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo", afirmó la ex presidenta al ejercer su "derecho a la defensa" a través de su canal de Youtube, en una exposición que duró más de una hora y media.

Aseguró Cristina Fernández que el juicio de Vialidad no es un proceso "contra Cristina Kirchner", sino que es "un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, a los que peleamos por una mejora del salario, de las jubilaciones y la obra pública".

"Me preocupa mucho la situación de millones de argentinos. Esto tiene que ver con todo. Necesitan dirigentes disciplinarios y funcionarios que hagan lo que el poder real quiere", dijo la ex presidenta.

"Esto es lo que quería decir en el tribunal. Mostrarles lo que había encontrado a los fiscales y preguntar cómo fue que no siguieron investigando de donde venían los nueve millones de dólares que José López intentó ocultar en un convento", dijo la ex presidenta al finalizar su mensaje que fue seguido por más de 58 mil usuarios de Youtube.

Fuente: Télam

