Un Belgrano-Instituto único en su historia

¡Partidazo! No hay otro calificativo. Se esperó tanto y finalmente llegó la fecha 30 de la Primera Nacional. Belgrano e Instituto se miden en el Gigante de Alberdi en un duelo sin precedentes, ya que se enfrentan el puntero y el escolta del campeonato, en una situación no vista antes.

Es que es la primera vez en la historia que los dos cordobeses se enfrentarán en esta situación. Algo parecido sucedió en la temporada 90-91, pero era en la fecha 14 y con Deportivo Morón ocupando el primer puesto junto a ellos. En esta ocasión, es en la recta final del certamen de la Primera Nacional, con el “Pirata” líder con 57 unidades y la “Gloria”, segundo, con 52 puntos.

Y como para que el certamen y el clásico adquieran más valor y tenga más condimento, el domingo se enfrentarán el tercero y el cuarto de la tabla: San Martín de Tucumán (51 puntos) visitará a All Boys (49 unidades).

Tanto Belgrano como Instituto no llegan en el pico de su rendimiento, pero han sido, hasta el momento, los mejores de la temporada.

El “Pirata” tuvo un inicio de torneo arrollador y armó un colchón de puntos que le sirve para estar puntero y administrando este presente de cuatro partidos sin ganar. El equipo que conduce Guillermo Farré está en su momento más flojo: 2 puntos de 12; 4 partidos sin ganar, sin mantener el arco invicto y con 7 goles en contra.

Por su parte, los dirigidos por Lucas Bovaglio han ido de menor a mayor, se lo nota un equipo fuerte, que la carencia de un centrodelantero goleador en estado de gracia no le permite un presente más próspero. Está en crecimiento, más allá de que no supo aprovechar en las últimas dos fechas la posibilidad que le brindó Belgrano, ya que empató los dos juegos en los que se pudo haber puesto a tiro. No obstante, lleva 3 partidos sin perder.

Duelo de estilos

Cuando regresó a Belgrano, Guillermo Farré, en su nuevo rol de entrenador, se dijo que era un discípulo de Ricardo Zielinski y se sentenció que sus equipos jugarían como los hacía jugar el “Ruso”. Farré es pragmático. Sus equipos tienen momentos. Puede ser un equipo ofensivo, con Zapelli, Miño, en su momento, o el “Guri” García que tratan bien la pelota y ataca rompiendo líneas desde diversos sectores. Y también, cuando es conveniente, sabe defenderse. Si hay que cuidar el resultado, no se pone colorado en retrasarse. ¿Juega siempre igual? No. Además, tiene un gran plantel, con recursos, y a dos de los cinco mejores jugadores del torneo: Vegetti y Zapelli.

Por su parte el Instituto de Lucas Bovaglio, es más ofensivo y ataca mucho por las bandas. Las apariciones de los pibes Franco Watson, Leonardo Monje y Gregorio Rodríguez le dio frescura. Y atrás sus centrales (Alarcón-Parnisari) son pilares fundamentales. Aunque los dos, lesionados, son dudas para el clásico. No ha conseguido establecer un centrodelantero.

13 partidos de los 27 jugados, el elenco que conduce Farré mantuvo el arco sin recibir goles. Nahuel Losada, fundamental.

10 goles tiene Pablo Vegetti, el artillero de Belgrano. Se metió entre los cinco máximos artilleros del club de barrio Alberdi.

57 puntos tiene el “Pirata” producto de 17 victorias, 6 empates y 4 derrotas.

70, 3 Porcentaje de eficacia tiene el “Pirata” en la temporada.

14 partidos de local jugó la “B” esta temporada, con 11 triunfos, 2 empates y una sola caída.

10 goles tiene el mediocampista Gabriel Graciani y es el goleador del elenco albirrojo. Es el primer volante de Instituto, en los últimos 23 años, que llegó a 10 goles en 29 fechas de una temporada.

52 unidades suma la “Gloria” en 28 partidos, con 14 triunfos, 10 empates y 4 derrotas.

61,9 Porcentaje de eficacia posee el “Albirrojo” en el certamen.

14 partidos de visitante disputó Instituto en este torneo, en los que ganó 4 juegos, empató 6 y perdió 4.

13 partidos de los 28 disputados, el elenco de Bovaglio supo mantener el arco en cero. Jorge Carranza, clave.

