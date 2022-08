Roberto Bochi, mediocampista de Instituto: “En el grupo nadie se relaja”

ROBERTO BOCHI, SOBRE EL PRESENTE DE LA GLORIA



Roberto Bochi surgió del club Las Flores y se hizo un camino en el fútbol profesional como “el señor de los ascensos”. Debutó profesionalmente en Colegiales en el 2009, jugando en la Primera B Metropolitana. Al año se fue a Nueva Chicago, donde jugó 69 cotejos. Dos años después tuvo su primera experiencia en la Segunda división, con la casaca de Gimnasia y Esgrima La Plata y consiguió el ascenso a Primera división. Retornó a Nueva Chicago en el 2013 logrando el ascenso y siendo clave en su equipo con 39 partidos. Del 2014 al 2016 jugó en Estudiantes de Caseros, partió al Deportivo Riestra en el 2016 para conseguir el ascenso a la Primera Nacional, y luego a Alvarado de Mar del Plata en el 2018 donde ascendió del Federal A a la Primera Nacional. En el 2019 se sumó a en Platense y también logró un ascenso, en este caso a la Liga Profesional. Desde “Tense” llegó a Instituto. Y ahora en Alta Córdoba se ilusiona con sumar otro ascenso a su afamado currículum.

“Nosotros venimos tomando todos los partidos como una final. En Mendoza también la jugamos como tal, pero lamentablemente cometimos errores y lo pagamos caro. Todos los partidos los jugamos así. Ante All Boys se nos dio. Por ahí es una frase trillada decir que cada partido es una final, que está quemada, pero para nosotros desde el primer partido lo tomamos así. A veces sale, a veces no, pero siempre lo jugaremos como una final”, comenzó el diálogo con LA NUEVA MAÑANA el mediocampista central nacido el 6 de julio de 1987 en Córdoba Capital.

- Frente a All Boys se vivió en las tribunas una fiesta; y ahí, más allá de todo, sí parecía que se estaban jugando una final.

- Sí, sí, sabíamos que era un partido importante, ante otro equipo que está ahí arriba. Necesitábamos ganar, porque el partido pasado nos vinimos de Mendoza con las manos vacías. Nos teníamos que poner de pie y era un buen partido para hacerlo. El rival, el marco, de local, se sentía como una final, pero nosotros debemos tomar todos los partidos así.

- El lunes, antes de que ustedes jugaran Belgrano había perdido. ¿Entraron sabiendo ese resultado?

- No, me enteré cuando terminó el partido. No tenía idea. No sabía cómo habían salido ni Belgrano ni San Martín de Tucumán. Yo pregunté cuando terminó el partido nuestro.

- ¿Pero sos de ver la tabla de posiciones? ¿Qué te genera este clima que se vive en Córdoba con Belgrano e Instituto en los más alto de la Primera Nacional?

- Sí, es inevitable no mirar la tabla. Pero no podemos obsesionarnos con eso. Tenemos que pensar en nosotros, en seguir corrigiendo, seguir mejorando. Ante All Boys hicimos un gran partido y ahora hay que pensar en lo que viene.

- ¿Qué es lo mejor que tiene Instituto?

- El sacrificio, el ser solidario con el compañero, el ser competitivo internamente. Eso nos hace mejores. No podemos perder eso. Y la humildad, que tampoco debemos perderla. Estamos peleando arriba y ahora más que nunca tenemos que ser humildes, seguir trabajando más y mejor.

- ¿Cómo te sentís en lo personal?

- Mejor. Tratando de corregir mis errores. Tratando de ayudar a los compañeros. Sabemos que sin los compañeros no somos nada.

- A propósito, jugás muy cerca del pibe Monje, que explotó en este torneo. ¿Qué se puede decir de él?

- Es muy bueno para el club y para todos que los chicos del club aparezcan. Tanto él, como Franco (Watson) y Gregorio (Rodríguez) o los chicos que están entrenando con nosotros y mucho no están jugando, son muy importantes. Hay muy buen material en inferiores y cuando suben se ve eso. El futuro del club está muy bien, se nota que hay un buen trabajo en inferiores. A nosotros, los más grandes, nos toca acompañarlos, de que ellos se sientan respaldados. Si nos va bien a todos, les va a ir bien al club.

- Tenés varios ascensos en tu lomo, ¿qué similitudes ves en este Instituto con aquellos planteles con los que lograste los objetivos? ¿Se puede ilusionar el hincha?

- Sí, sí. Yo creo que la similitud con algunos de esos ascensos es el grupo. Nosotros tenemos que entender que sin el grupo no se puede pelear nada. En un campeonato tan largo terminan definiendo los partidos los que menos juegan -a veces-, por eso necesitamos que todos estén ahí pechando el carro. Me parece que la similitud más importante con aquellos planteles es que tenemos un grupo competitivo, donde nadie se relaja; y eso nos hace mejores a todos.

Apasionante duelo

Belgrano e Instituto están disputando uno de los mejores torneos de la Primera Nacional de los últimos años, y ambos están en los puestos de vanguardia con números históricos. El “Pirata” marcha puntero, con 56 unidades, jugará el domingo, a las 17.40, en el Gigante de Alberdi frente a Mitre; mientras que la “Gloria”, que es el escolta con 50 puntos, visitará el lunes, a las 17.10, a Güemes de Santiago del Estero.

