Daniel Willington, el "litigio" pasional entre Talleres y Vélez

Talleres y Vélez Sarsfield comparten muchos aspectos de su identidad cultural y futbolera y no solo sus colores azules y blanco, sino que además siempre sus hinchas mantuvieron ese perfil de paladar de buen juego, con la mirada exigente de sus hinchas.

Sin embargo, si existe una especie de litigio o disputa emocional, tiene que ver con uno de los mejores futbolistas de la historia de su club, como lo fue, es y será Daniel Willington.

El "Daniel de los estadios", apodo que recibió el talentoso enganche de parte del ya fallecido poeta Daniel Salzano, es palabra mayor tanto en Liniers como en barrio Jardín.

En Talleres fue protagonista de grandes epopeyas y luego como DT logró el ascenso del '94 en la final ante Instituto.

Y en Vélez, ni hablar: protagonista del primer título de la institución en el '68. Por eso a modo de agradecimiento hay una estatua que luce imponente en el hall del club que da pie al museo, donde los socios pueden sacarse una foto además de asombrarse por sus números en su paso por Liniers.

Solamente hay dos estatuas más en el estadio "José Amalfitani", que corresponden a otros ídolos de la talla de Carlos Bianchi y José Luis Chilavert.

Además hay un busto del histórico presidente Amalfitani, pero hay mucho espacio para el tributo a sus logros: los dos ascensores que conectan con la platea se llaman "San Pablo" y "Tokio", con relación a las copas obtenidas en Libertadores e Intercontinental, respectivamente.

Y el palco de prensa escrita tiene como homenaje al ex cómico Jorge Guinzburg, confeso fanático hincha de Vélez

De todas maneras no hay disputa. Willington a pesar de ser un personaje risueño y divertido, por respeto a ambos clubes no quiso emitir declaraciones en la previa de este duelo, ya que ambos clubes se compiten en idolatría, por lo que algunos hinchas a modo de broma, aducen que este duelo por Libertadores es la compulsada deportiva final para quedarse con ese honor.

Algo así como argentinos y uruguayos por el cantante Carlos Gardel y su tango poderoso.

Ahora es tiempo de que Talleres lo "empate" a Vélez y construya su estatua como también la de otros ídolos que dejaron la piel en la institución albiazul como "wanora" Romero, Luis Galván, Daniel Valencia y Miguel Oviedo. Mientras tanto, Willington sonríe en Liniers, inmortal.