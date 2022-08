Para Buryaile, Cecilia Moreau "tiene las condiciones" para presidir Diputados

Pese a haberse abstenido corporativamente en la votación que la designó al frente de la Cámara de Diputados de la Nación, en reemplazo de Sergio Massa, el radical Ricardo Buryaile consideró que Cecilia Moreau "se va a ubicar perfectamente en el lugar" y que "tiene las condiciones" para encabezar la Cámara Baja.

Buryaile, ex ministro de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri, reveló en declaraciones radiales que la Unión Cívica Radical (UCR) tomó la decisión de abstenerse en la votación para preservar la unidad del bloque opositor y para "proteger" a la diputada Cecilia Moreau, y confesó que hubiese votado a favor de su designación como titular de la Cámara de Diputados.

"Nos abstuvimos porque había algunos diputados que querían votar en contra porque no creían que Cecilia tuviera el perfil para presidir la Cámara. Era la palabra de los menos, era un grupo muy reducido", expresó.

Asimismo agregó: "Decidimos que, para no dividir el bloque y para que no se expresara un rechazo hacia Cecilia Moreau, nos íbamos a abstener. Yo hubiese votado a favor".

En la misma línea, descartó que las negativas respondiesen a argumentos machistas y destacó las cualidades de Moreau para conducir la Cámara Baja.

"Muy pocas veces los presidentes tienen unanimidad. Algunos pueden no coincidir, alguna mala experiencia, pero me parece que Cecilia tiene las condiciones para hacerlo. Sabe, conoce de la rosca política, creo que lo va a hacer bien. Reconoció a Sergio Massa como su conductor, no sé cómo le habrá caído eso a Cristina Fernández y a Alberto Fernández. Hay que darle tiempo, creo que se va a ubicar perfectamente en el lugar", amplió.

Fuente: NA

