Juan Grabois le exigió a Sergio Massa el "Salario Básico Universal"

El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y el Frente Patria Grande Juan Grabois le exigió al flamante ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Massa, la implementación de un Salario Básico Universal. El dirigente social había hecho esta misma exigencia anteriormente a los ex titulares del Palacio de Hacienda Martín Guzmán y Silvina Batakis.

Igual que a Batakis y Guzman, le exigimos a Massa medidas urgentes para frenar la pobreza y la indigencia: Salario Básico Universal para informales y aumento general de sueldos y jubilaciones. Seguimos luchando porque si no cinco vivos se la van a seguir llevando. No aflojamos. pic.twitter.com/duGabj6Pyb — Juan Grabois (@JuanGrabois) July 29, 2022

"Igual que a Batakis y Guzmán, le exigimos a Massa medidas urgentes para frenar la pobreza y la indigencia: Salario Básico Universal para informales y aumento general de sueldos y jubilaciones", escribió en su cuenta de Twitter el referente de Patria Grande.

Y siguió: "Seguimos luchando porque si no cinco vivos se la van a seguir llevando. No aflojamos".

Este jueves, en una jornada de muchos cambios en el Gabinete Nacional que tuvo como movimiento más resonante el nombramiento de Massa, Grabois lanzó una dura crítica en relación a la prematura salida de Batakis, quien ocupaba el cargo desde hacía tres semanas.

"No tengo expectativa de nada hasta que no vea resultados. No entiendo igual esto de que ponen a una (ministra), la cambian al otro día", expresó en declaraciones radiales.

Fuente: NA

