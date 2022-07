Copa América femenina: ¿Quién es la árbitra chilena que dirigirá Argentina-Colombia?

María Carvajal será la árbitra del partido que la Selección argentina de fútbol femenino afrontará esta noche frente a Colombia, por la Copa América femenina.

Ella tiene 38 años y posee una buena experiencia a nivel internacional dirigiendo en campeonatos sudamericanos sub 17, sub 20 y Copa América Femenina en varias ocasiones, además de la Copa Libertadores Femenina, donde ya estuvo como jueza central en un partido de Santa Fe y River en la edición del 2021.

Además, fue la primer mujer en dirigir un partido masculino en el fútbol chileno.

Esta temporada ha estado en 14 partidos, de los cuales tres han sido en la actual edición de la Copa América Femenina: Brasil vs. Argentina como árbitra central y en Uruguay vs. Brasil, Perú vs. Uruguay como cuarta árbitro.