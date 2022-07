Moda circular: crece la cantidad de material textil que se recibe en los centros verdes

Dentro del modelo de Economía Circular, impulsado por la Municipalidad de Córdoba junto con el Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS), y cuyo objetivo es modificar el patrón de consumo de los cordobeses, la moda sustentable o circular se ha convertido en una tendencia que viene creciendo a pasos agigantados en los últimos años.

La Nueva Mañana consultó con Nicolás Vottero, director general del área de Economía Circular de Córdoba Obras y Servicios, sobre el impacto que tiene dentro del programa proyectos de índole textil que demanden materiales específicos y reutilizables.

“Nuestro modelo de economía circular es un modelo económico productivo que busca pasar de un proceso ‘utilizo y tiro’, a un proceso de ‘reutilización’. Conlleva un cambio cultural que nos compromete con los residuos que generamos. No se trata de dejar de consumir, sino de comprometernos con los residuos que generamos. Y claramente lo textil forma parte de todo esto”, señaló Vottero.

“La moda sustentable viene a sumar a esta línea. Hoy, nuestros centros verdes reciben cada vez más material textil, que es reutilizado como materia prima en nuevos procesos productivos de distintas pymes con la que, a través de convenios, fomentamos la incorporación de estos materiales en un sistema económico. De esta manera, disminuir también el porcentaje de residuos que tiene como destino el predio de enterramiento”, recordó el director general de Economía Circular del COyS.

Para el funcionario, este impulso de concientizar en lo ambiental a los cordobeses es producto a la política del intendente Martín Llaryora. “Sin dudas este tipo de iniciativas son las que defiende, fomenta y promociona el intendente desde el inicio de su gestión. El paradigma de la economía circular es un estandarte de gestión. Hoy, a dos años y medio y después podemos ver ya los resultados, vemos que comienza a legitimarse el proceso frente a la sociedad que nos viene acompañando”, expresó.

“Como comentaba antes, se trata de un cambio cultural, donde vecinas, vecinos y el Estado entendamos que comprometernos con los residuos que generamos es la posibilidad no solo de cuidar y proteger el ambiente, sino también generar empleos verdes a partir de emprendimientos locales”, expresó.

Un cambio cultural que empieza en casa

El mes pasado, en el marco de la Feria de Economía Circular se vieron varios emprendimientos, algunos no eran específicamente indumentarias pero sí productos creados a partir del reciclaje de materiales que reducen el impacto ambiental en la industria textil. Y en este sentido, desde el COyS Vottero expresó que la reducción del uso del agua y de residuos textiles, que son pilares en quienes impulsan la moda sustentable, son parte de la campaña de concientización que se viene realizando en la población de la ciudad de Córdoba desde el inicio de esta iniciativa de economía circular.

“Sin dudas, la mejor recomendación es separar los residuos que generamos. Seco y húmedo es la primera y gran clasificación que tenemos que hacer en nuestros hogares. Todos los residuos secos son reutilizables, los centros verdes y el centro de transferencia de residuos son plantas encargadas de seleccionar y acopiar esos residuos, para que los emprendedores locales los transformen nuevamente en productos, como lo que pudieron ver en la Feria de Economía Circular. La actual gestión de Martín Llaryora trabaja mucho en esta línea, también desde la modernización de procesos que, recordemos, esto nos permite despapelizar la gestión, reduciendo el gasto de agua y mejorando la calidad del ambiente de la ciudad”, concluyó Vottero.

Lo mío es tuyo: Vanessa y Celeste, pioneras en moda sustentable

“Lo mío es tuyo” es un emprendimiento que nació en el año 2015 y fue fundado por dos hermanas: Vanessa y Celeste Lucuix. Vane es comunicadora social y Cele, diseñadora de indumentaria. En diálogo con LNM, Celeste comentó que el proyecto se inició tras un viaje de ella a Nueva York, que realizó hace algunos años y volvió enamorada de las propuestas de venta de moda de segunda mano o indumentaria usada, y lo bien presentados que estaban los locales dedicados al rubro en esa ciudad.

Notando la falta de ese nicho en Córdoba, es que le propone a su hermana Vanessa asociarse para abrir un local que fue pionero en la ciudad y surgió muchos años antes en que se popularizara el concepto de “moda circular”.

“Cuando comenzamos con ‘Lo mío es tuyo’, vendíamos en ferias itinerantes y showrooms, y luego estuvimos en un local de coworking. El primer espacio comercial lo abrimos en calle Montevideo a la vuelta de ‘Señor Espacio’ donde estuvimos unos meses, y luego nos ubicamos en Nueva Córdoba, en Achával Rodríguez 183”, contó Celeste.

“Por suerte nos comenzó a ir muy bien, y la moda circular empieza a implementarse en el país y especialmente en Córdoba, con muy buena respuesta de la gente hizo que hoy nos pudiéramos ampliar y sumar otro local lindante que unificamos con el que teníamos en Achával Rodríguez”, agregó.

Es de destacar que durante la pandemia, por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el local no pudo abrir sus puertas al público, lo que provocó que las hermanas lanzaran su tienda online (www.lomioestuyo.com.ar). Al ser cada producto único, ellas deciden mantener la tienda digital como una unidad de negocio distinta, donde se venden prendas diferentes a las del local comercial.

“Actualmente, la tienda online se encuentra desactualizada porque este miércoles abrimos un espacio nuevo para la compra de ropa y para proveedores que quieran comercializar sus prendas. Para que la gente pueda vender lo suyo debe ingresar a nuestra web e ir a la sección ‘Vende tu ropa’; leer las condiciones y si está de acuerdo con la modalidad, y tiene ese tipo de prenda que nosotros compramos, puede gestionar ahí mismo un turno en la web y coordinar una cita. Ese día, la persona llega al local con un bolso o valija con sus prendas, se hace la selección ahí mismo y se cotiza en el momento, por lo que cobrará por compra de lote y no por consignación”, precisó Celeste.

En tanto, lo no seleccionado puede ser retirado por la misma persona que las trajo o dejarlas en donación. “Actualmente, nosotras trabajamos con la fundación Manos Abiertas y también lo hacemos en conjunto con el COyS y la Municipalidad en su proyecto de economía circular”, dijo la diseñadora.

Como proyectos a corto y largo plazo, las hermanas Lucuix tienen previsto relanzar la página web para vender no solo en Córdoba Capital, sino también en el interior provincial, otras provincias argentinas y prevén envíos a todo el mundo, porque cuentan ya con clientes en Chile y Uruguay. “Nos gustaría expandirnos internacionalmente, y abrir otros puntos circulares en la ciudad y una sucursal para que la gente pueda seguir vendiendo y comprando nuestras prendas”, indicó Celeste.

Ante la pregunta sobre por qué hoy la moda circular es tendencia, Vanessa reflexionó que en pospandemia este rubro comenzó a afianzarse. “Si bien nosotras estábamos desde hace varios años, ahora se convirtió en un boom. Hoy por hoy, hay un montón de locales que hacen lo mismo que nosotras en Córdoba y en Buenos Aires, y en buena hora que esto sea así. Creo que existen personas que se dedican a la moda circular por la propia crisis económica, porque pueden vender sus prendas a través de plataformas digitales. Pero también están los clientes que compran prendas usadas por conciencia ambiental, que siempre consumieron este tipo de indumentaria en ferias americanas y de moda circular”.

“En nuestro local se ven claramente los dos tipos de clientes: los que ya no pueden acceder a prendas de marcas que antes compraban en shoppings y también los que, pudiendo comprarlas optan por la moda circular. Esto a nosotras nos llena de orgullo, porque nuestro negocio no nació por la crisis, sino que conscientemente considerábamos por entonces y lo seguimos pensando ahora, que la moda rápida no tiene futuro por su impacto ambiental”, cerró Vanessa.

Consciente Colectivo: la trazabilidad como sello propio

Consciente Colectivo nació de la tesis de investigación de la diseñadora de indumentaria, Anahí Báez, y fue incubada en FIDE-Incubadora de Empresas. Su stand se encuentra en la Tienda Creativa de la Ciudad, ubicada en la Recova del Cabildo, donde exhibe y vende, junto a Gabriel Vargas, sus productos confeccionados con material reciclado.

Según comentó Anahí Báez a LNM, cuando comenzó a investigar la situación de los trabajadores de la confección de Córdoba, se topó con muchas situaciones de precarización e informalidad. “Se me ocurrió entonces ponerme en contacto con Gabriel, especialista en ciencia de datos, y juntos buscamos una solución a esta problemática. Así fue que implementamos la trazabilidad con blockchain, que es una tecnología que usa una cadena de bloques de información. De esta forma, creamos una marca de un producto unisex, investigando cuáles eran los gustos en común que tenían los argentinos”, relató la diseñadora.

Sus productos, acorde a los consumos de moda, comenzaron a producirse con materiales sustentables. Lo que mejor se venden son los bolsos materos y los estuches portamate y bombilla, estos también se pueden usar como recipientes para guardar la yerba y el azúcar.

“Pensamos en un producto que sea transversal, que pueda usar cualquiera, y que a la vez fuese sustentable, reduciendo la contaminación que genera la industria textil al servicio de la moda. Empezamos a buscar materiales que desechaban las industrias y fábricas; y también en domicilios particulares, como bolsas de alimento balanceado que son de un plástico muy resistente, donde vimos mucho potencial. También recibimos prendas que la gente dona por estar manchada y rota. Nosotros la recuperamos, y utilizamos hasta sus partes mínimas. También son para nosotros materia prima las bolsas de semillas de soja y las que envuelven los transformadores, que son ideales para proteger metales”, precisó la diseñadora.

Otra de las características de Consciente Colectivo es la trazabilidad: “Contamos la historia de dónde provienen los materiales y quiénes los trabajaron; ese es nuestro sello como marca que hace la diferencia con las demás”, asegura Anahí.

Los productos que elaboran son: bolsos materos, mochilas, lonas para playa y los portamates. Además, para la Feria de Diseño Córdoba, que se realizará en dos semanas en el Museo de la Industria organizada por la Municipalidad de Córdoba, confeccionarán fundas para notebooks.

En Instagram se los puede encontrar como: conscientecolectivo.ok.

