Notificaron 12 casos de triquinosis en Canals y llaman a extremar cuidados

Aún no se pudo precisar el origen de los alimentos causantes del brote. El consumo de carne o derivados sin rotular está prohibido.

El Ministerio de Salud provincial reportó 12 casos de triquinosis de personas oriundas de la localidad de Canals, departamento Unión. A través de la División de Zoonosis del área de Epidemiología, la cartera sanitaria provincial señaló que "las personas afectadas recibieron atención en distintos centros de salud y a la fecha son asistidas de manera ambulatoria". También que "de las entrevistas epidemiológicas llevadas a cabo, se identificó como fuente probable de infección el consumo de carne de cerdo y salame sin identificación de marca, en diferentes comercios de la localidad.

Por el momento, no se pudo identificar el origen del alimento y las investigaciones son llevadas a cabo por la División de Zoonosis del Ministerio de Salud de Córdoba, Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y municipios implicados.

Ante la presencia de síntomas, se solicita concurrir inmediatamente a un centro de salud, ya que inicialmente los síntomas pueden confundirse con gripe o Covid 19.

Sobre la triquinosis

Es una enfermedad transmitida por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida, contaminada con el parásito Trichinella spiralis.

Las manifestaciones clínicas son muy variables y pueden cursar como una infección inadvertida o presentar síntomas que, por lo general, comienzan con fiebre, dolor muscular intenso, dolor de cabeza y dolor e hinchazón alrededor de los ojos.

También pueden aparecer signos gastrointestinales como diarrea y vómitos.

Recomendaciones para prevenir esta enfermedad

● No consumir ni permitir el consumo de carnes crudas y/o chacinados caseros que no hayan sido inspeccionados previamente a la elaboración.

● Verificar el rótulo o etiqueta de fabricación en todos los subproductos de cerdo que se adquieran. Deberá leerse claramente lo siguiente: marca del producto; empresa responsable; número de habilitación nacional del establecimiento; fecha de elaboración y de vencimiento del producto; condición de mantenimiento en cuanto a temperaturas ambientales; y rótulo con la composición del producto.

● No consumir choripán en puestos no autorizados o no habilitados.

● La salazón y el ahumado de las carnes no son suficientes para destruir los parásitos presentes.

Es importante remarcar que la comercialización de carne o sus derivados provenientes de establecimientos no autorizados está totalmente prohibida.