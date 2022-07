El expresidente de Uruguay José Pepe Mujica sostuvo que la Argentina "es un país determinante en el rumbo de América Latina", consideró que el peronismo tiene "mística" y es "un sentimiento muy abarcativo", y opinó que la dirigencia debería "darse un abrazo" porque "los humanos nos comunicamos por la piel".

"La Argentina precisa un choque moral, porque tiene fuerza, porque puede y porque debe. No es un país para que viva de lástima o porque el Fondo Monetario le está perdonando y esto y el otro. Argentina puede, tiene recursos y tiene un pueblo y tiene energía y tiene empresarios emprendedores", aseguró el exmandatario uruguayo en una entrevista emitida anoche por la señal CNN en español.

En el mismo sentido opinó que la "Argentina es un país determinante en el rumbo de América Latina".

Sobre las diferencias políticas señaló: "La lucha frente a los adversarios políticos es luchar por transformar al enemigo en un adversario y aprender a convivir con diferencias".

Para el uruguayo, "por encima de todas las diferencias hay una obligación con nuestra sociedad, de estabilidad de arriba".

Y añadió: "Hay que acostumbrarse a tener diversidad y respetar y eso es lo que no vemos en la Argentina".

"Eso que se llama peronismo que no es un partido político"

En otro tramo de la charla habló del periodismo, que en Argentina "se desgarra, no informa; se lastiman, se autodeshacen. Yo no pido que piensen todos lo mismo, pero no se puede ofender la cuestión humana en la forma en que se ofende. Se puede tener diferencia la que se quiera", remarcó.

Entonces se refirió a "una tendencia moderna" hacia la polarización, y citó como caso a Estados Unidos. "Me asusta lo que está pasando entre demócratas y republicanos, parece entre perros y gatos", comparó.

También se refirió a la alianza que conforman el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández.

"Cristina y Alberto son una etapa del pueblo argentino", dijo y consideró que "eso que se llama peronismo que no es un partido político: es una mística, un sentimiento muy abarcativo y muy polarizante: estás a favor, estás en contra", además de considerar que "es una realidad que formó la historia argentina."

"Hay que empezar por distender, bajar un poco los decibeles. Empezar a hablar. Cristina es una mujer brillante, tiene su temperamento, y Fernández también. El defecto que tiene Fernández es que es demasiado bueno. Cuando empezó la campaña electoral, le dije 'Qué changa que te agarraste, hermano'", contó.

Concluyó con un mensaje hacia la dirigencia: "Si no pueden hablar, dénse un abrazo, ¿sabe por qué? Porque los humanos nos comunicamos por la piel. No sólo nos comunicamos con la palabra, nos comunicamos de otra manera", recordó.

Fuente: Télam

Noticias relacionadas: