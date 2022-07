Córdoba comienza el debate para sancionar una Ley Antidiscriminación

Córdoba se encamina a ser la primera provincia en sancionar su propia Ley Antidiscriminación que aborde en forma transversal y con la colaboración de distintas organizaciones de la sociedad la problemática, y que busca establecer sanciones contravencionales y llevar adelante acciones de formación y capacitación para evitar actos de estas características, tanto a nivel público como privado.

El proyecto tomó estado parlamentario el mes pasado, y lleva la firma de los legisladores Nadia Fernández, Tania Anabel Kyshakevych, Diego Hak, Luis Leonardo Limia, Cristina Pereyra, Carmen Suárez, y Mónica Salim. La iniciativa, que tras el receso de julio comenzará a ser tratada en la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura Provincial, establece como autoridad de Aplicación al Ministerio de Justicia y DDHH y tiene por fundamento que en la actualidad si una persona es discriminada, debe concurrir al Inadi y allí empezar un trámite en la justicia, muchas veces agotador y frustrante, por lo que muchas personas desisten de darle continuidad.

Sancionar, reparar y erradicar la discriminación

Es por esto que se impulsó este proyecto de ley: para que el Estado Provincial pueda sancionar, reparar y erradicar la discriminación, mediante la modificación de una conducta arraigada en la sociedad. “Queremos que este proyecto sea sancionado con la máxima adhesión posible. Y de aprobarse, seríamos la primera provincia que contará con un proyecto con estas características, que por su materia es innovador. Creemos que en un momento en que se agudizan los discursos de odio, contar con esta normativa es más que relevante”, aseguró a La Nueva Mañana, una de las autoras de la propuesta, la legisladora Nadia Fernández.

El texto de la iniciativa regula el procedimiento administrativo para la recepción y continuidad de un trámite gratuito, ágil y eficaz de las denuncias; como así también la posibilidad de optar por la realización de una mediación extrajudicial voluntaria en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la provincia.

Además, establece sanciones que incluyen la posibilidad de imponer trabajos comunitarios, capacitación de carácter obligatorio, implementación de políticas públicas, de concientización y de obligatoriedad de difusión mediante carteles que indiquen la prohibición de discriminar.

Según explicó la legisladora Fernández, a nivel nacional existe una ley Antidiscriminación, pero aclaró: “A nuestro entender, esa normativa requiere de una actualización porque hay conceptos que no están incluidos como la discriminación por orientación sexual y género, debido a que la misma fue tratada y sancionada en los años 90”.

Nadia Fernández: “Creemos que en un momento en que se agudizan los discursos de odio, contar con esta normativa es más que relevante”.

“Se incorpora al texto algunas sanciones al Código de Convivencia”

“Venimos trabajando ya desde fines del año pasado en el texto de esta iniciativa junto con sectores de la diversidad, a la Daia o al Consejo Indígena, por ejemplo, debido a que impulsamos un proyecto que supone el respeto a todas las personas, y su derecho a no ser discriminadas por razones de raza, de nacionalidad, de ideología, de sexo u orientación sexual, trabajo u ocupación, o por discapacidad.



Además, se incorpora al texto algunas sanciones al Código de Convivencia a los fines de que no se pueda incurrir en actos discriminatorios, que ocurren y muchas veces están naturalizadas en distintos ámbitos como en el deporte, entre hinchadas. No nos olvidemos que en Córdoba murió una persona por la agresión de una hinchada que supuso que este joven era de un club deportivo rival”, enfatizó la legisladora de Hacemos por Córdoba.

“Se vienen dando algunos casos que hemos notado y que profundizan un discurso de odio que a veces cobra adhesiones y que hay una avanzada de una retórica antiderechos. Por eso pensamos que esto amerita una resolución en términos legislativos, y así surge el trabajo conjunto por un proyecto de ley Antidiscriminación que ya fue presentado y que creemos que antes de fin de mes podría ser tratado en la comisión de Derechos Humanos de la Unicameral. Esperamos contar con el aporte de distintos sectores de la sociedad, y que sea aprobado con el consenso de todas las fuerzas políticas de la Legislatura, porque así lo amerita”, enfatizó Fernández.

Por una sociedad más igualitaria

El secretario general de Córdoba Diversa, Fran Bonino, fue uno de los representantes de las organizaciones de la Diversidad que participaron en la elaboración del proyecto, y aportó que además de la Daia y el Consejo Indígena, formaron parte del debate grupos migrantes, la comunidad gitana, el movimiento de mujeres y un conjunto heterogéneo y plural de organizaciones sociales, de diferentes agendas, que luchan contra la discriminación.

“El proyecto nació de la necesidad de pensar estrategias que vengan a mitigar los discursos de odio, que están vigentes. Cuando analizamos la ley Antidiscriminatoria nacional, vimos que la normativa quedó desactualizada. En la actualidad, sólo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene una ley como la que queremos impulsar. Pero en provincias, Córdoba sería la primera que avanzaría en legislar contra la discriminación”, manifestó Bonino.

Bonino: “El proyecto nació de la necesidad de pensar estrategias que vengan a mitigar los discursos de odio, que están vigentes”.

Aunque en varias oportunidades se buscó aggiornar la Ley Antidiscriminatoria nacional, Bonino asegura que ninguna de las propuestas presentadas logró avanzar porque no contaba con el consenso suficiente y no eran abordadas de manera transversal. “Se han presentado pedidos del Movimiento de Diversidad Sexual, de la Comunidad Judía o Armenia, pero nunca se hizo a través de una mesa de trabajo conjunta con todas estas organizaciones como sí ocurrió en Córdoba, donde se avanzó transversalmente sobre la problemática de la no discriminación”, enfatizó el titular de Córdoba Diversa.

Bonino destacó además como ventaja en este proyecto provincial las herramientas que brinda a las organizaciones de poder ser querellantes en causas cuya materia sea la discriminación. “Ocurre que cuando existen situaciones de estas características, a las organizaciones con personería jurídica que tienen un objetivo específico en sus estatutos, le es muy difícil ser querellantes y poder aportar evidencia o material probatorio en los procesos judiciales. Y en esto aprovecho también para decir que hay una gran distancia entre el poder judicial y las organizaciones porque los tiempos de la justicia y los tiempos de la sociedad, son muy distantes. Creo que lo que esta ley va a permitir es justamente acortar estos tiempos y que estos colectivos puedan ser la expresión y representación de esas identidades y poblaciones que representan y que luchan por su dignidad”.

Asimismo, subrayó que la ley que busca aprobarse en la Legislatura cordobesa, incluye la posibilidad de regular actos de discriminación en ámbitos privados. “En muchos casos, hay una mala interpretación del derecho de admisión, en donde se generan prácticas de extrema discriminación y donde se evidencia, por un lado, la ausencia del Estado, y por el otro, una interpretación casi arbitraria de los códigos de convivencia”, indicó Bonino.

También destacó, además de las campañas pensadas para los espacios públicos y privados, en los que se colocarían carteles de concientización sobre la materia. “La Ley Antidiscriminatoria tiene por fin la construcción de una sociedad más igualitaria. Y esto, sin dudas se logra a través de la educación, la formación y la capacitación; pero también a través de la sensibilización y la escucha.

Para cada una de las organizaciones que trabajamos en este proyecto, fue muy enriquecedor, porque nos faltaba esta instancia de diálogo para construir conjuntamente herramientas transversales que puedan aplicarse a toda la sociedad”, concluyó.

“Valoramos que el Inadi pueda formar parte de esta ley provincial”

Candelaria Calvo, delegada de Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) en Córdoba, confirmó que la institución fue convocada por la vicepresidenta de la Legislatura, Nadia Fernández, para participar en la elaboración de la mencionada propuesta de ley provincial. “Ahora que se retomarán las Comisiones en la Legislatura, volvemos a impulsar la necesidad de que se apruebe”, aseguró Calvo.

Calvo: “Es importante que haya una ley que pueda acercar soluciones a las problemáticas concretas que se viven en Córdoba”.

“Lo más interesante que tiene este proyecto es que el Inadi pueda formar parte de esta ley provincial ya que Córdoba reconoce a este organismo, no solo porque brinda contención a las personas que sufren discriminación sino también que contamos con diagnósticos en tiempo real que acercan estadísticas sobre los ámbitos, los colectivos y las formas que adquiere la discriminación en la provincia”, destacó, y opinó: “Es importante que haya una ley que tenga pertinencia en este sentido y pueda acercar soluciones a las problemáticas concretas que se viven en Córdoba”.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]