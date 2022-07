Autovía Ruta 5: denuncian "avance ilegal" de topadoras en La Serranita

En el marco de la obra de la Autovía Ruta 5, topadoras de Caminos de la Sierras y Paolini Hermanos entraron sin autorización este martes al patio de Carolina, una vecina de La Serranita, madre de dos hijos de 3 y 5 años.

"Exigimos que el Poder Judicial, los gobiernos provinciales y locales frenen el atropello y la violencia sobre las familias del Valle de Paravachasca", indicaron las y los ambientalistas a través de las redes sociales.

En tanto Carolina, la vecina de La Serranita, contó que esta mañana se despertó con el ruido de las máquinas ingresando en su terreno donde vive con sus dos hijos de 3 y 5 años.

"Vivo hace dos meses en La Serranita. Me mudo sin saber que la autovía pasaría por el lado de mi casa. Hoy salgo porque escucho una máquina muy cerca de mi casa. Cuando salgo veo un señor con la topadora adentro de mi casa, donde mis hijes juegan todos los días. Estaban entrando sin permiso, tirando los árboles, donde ayer ellos estaban jugando", contó en un video.

Y agregó: "No tenían autorización. Totalmente ilegal. Empezaron a hacer marcha atrás. No nos quisieron dar sus nombres. Yo vivo con mis dos hijos de 5 y 3 años. Estuve llorando arriba de un árbol de ver todo esto. No sé que voy a hacer".

Mirá los videos:

