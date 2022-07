Comienza el juicio en Tribunales II por el femicidio de Karina Bustos

Este lunes inicia el juicio por el femicidio de la abogada Karina Bustos por el cual se encuentra detenido e imputado José Fernando Coronel quien era pareja de la víctima.

Karina era abogada y trabajaba en el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, su cuerpo fue hallado incinerado en un descampado de la ciudad de Córdoba, el 11 de mayo de 2020, a poco de iniciarse la pandemia.

El proceso se lleva adelante en la Cámara sexta en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Córdoba y frente a Tribunales II, familiares y amigos realizan una vigilia en la primera audiencia.

"Creo que hoy una de las pruebas más importantes y contundentes que hay que es el video donde José Fernando Coronel saca en un baúl el cuerpo de Kari del departamento que compartían, donde convivían", indicó ante la prensa en Tribunales, Claudio, el primo de Karina y agregó que son las pruebas que demuestran cuándo aproximadamente fue el crimen pero "la familia quiere saber cuál fue el motivo".

"No es una cuestión de morbo sino para cerrar una herida, toda la familia también es víctima de este femicidio. Seguramente no vamos a sanar nunca por este dolor, pero sí encontrar respuestas a lo que no sabemos: cuándo fue ni cómo".

El primo de Karina también indicó que sí hay certezas de que Coronel "estuvo muchas horas con el cuerpo de Kari sin vida, hasta que tuvo la sangre y la mente fría para ir a comprar un baúl, volver y hacer lo que hizo. Buscar una persona que le ayude a trasladar el baúl hasta llevarlo al descampado".

"Para nosotros esto es muy duro, es cruel pero necesitamos que se sepa", cerró el hombre.

Noticia relacionada: