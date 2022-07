Mujeres taxistas y remiseras preparan el Primer Congreso Nacional

Hoy es habitual ver a una mujer manejando un taxi o un remis. Sin embargo, continúan teniendo dificultades para llevar adelante su profesión con normalidad. Por tal motivo, el 22 y 23 de julio se llevará a cabo en la ciudad de Río Cuarto el Primer Congreso Nacional De Mujeres Taxistas y Remiseras, donde conductoras de todo el país expondrán las vicisitudes que atraviesan día a día y generarán un documento para elevar a las autoridades gubernamentales.

“El salón donde, en un principio, se realizará tiene una capacidad para 180 mujeres. Sin embargo, estamos viendo si vamos a otro lugar para 400 personas. Realmente tiene olor a éxito. Hay un movimiento grande sobre lo que va a suceder. Y todo comenzó de una forma tan chiquita, primero éramos dos, después cuatro, después entre ocho mujeres armamos la asociación y ahora tenemos esta gran reunión”, contó pletórica Cristina Mazzini, organizadora del cónclave nacional en el ‘Imperio del Sur’.

La taxista, en diálogo con La Nueva Mañana, expresó: “Desde marzo nos venimos organizando, ya estamos en la recta final. Se convocó a mujeres taxistas, y confirmaron que vendrán, desde Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, La Pampa, Rosario, de la ciudad de Córdoba vendrán tres o cuatro delegaciones. De todo el país vendrán, porque descubrimos que la problemática que tenemos nosotras en Río Cuarto se repite en todo el país. Entonces, queremos luchar por una ley nacional y provincial para que se les otorguen licencias de taxis y remis a mujeres, que hay un 50 por ciento.

Mazzini es presidenta de la Asociación de Conductoras de Taxi de Río Cuarto y narró que desde hace doce años viene luchando, junto a otras compañeras, para que se le dé el lugar que merece a la mujer que trabaja al volante. “Somos muchas las mujeres choferes que trabajamos en Río Cuarto y no se consigue que seamos permisionarias. Cuando se distribuyen las licencias, siempre quedamos afuera”, se lamentó la taxista.

Esta es una de las grandes problemáticas que tienen las mujeres en este oficio. Hablando entre ellas se comenzó a tejer una red y encontraron que esas dificultades se repetían; y allí surgió el interés por llevar adelante este cónclave.

Natalia sufrió semanas atrás acoso de parte de un remisero trucho en una parada de Taxis en Córdoba. Más allá de que el caso se hizo mediático, el acosador sigue yendo al lugar. Este tipo de situaciones deben afrontar las mujeres taxistas y remiseras en todo el país.

“Vamos a hablar sobre la discriminación que sufrimos las mujeres en este rubro, que es muy machista. Los hombres se olvidan que entre los fundadores del primer sindicato de taxis había una mujer: Eva Perón. Aclaro, yo no hago política, yo peleo por los derechos laborales de las mujeres. Yo trabajaba en el taxi y empecé a ver cosas y me tuve que interiorizar de todo lo que estaba pasando y descubrimos lo que pasa con las licencias, que terminan quedando para los funcionarios que dejan sus cargos. Siempre va para ellos. Esto lo denunciamos y se tratará en el Congreso”, subrayó Mazzini.

En la misma sintonía Vanina Brizuela, presidenta de Afeta Mujeres Taxistas de Córdoba, afirmó: “Particularmente me interesa mucho escuchar lo que le pasa a las compañeras, saber que las situaciones de discriminación, los temas de violencia, nos suceden a todas. Nos apoyamos mutuamente. No es una frase hecha, es una realidad, en este caso, que la unión hace la fuerza; y este Congreso será para eso, para, además, poder apoyar a las compañeras de Río Cuarto y a todas las mujeres taxistas y remiseras del territorio argentino, que pretenden hacer una agrupación nacional que nos identifique, porque repito, esto no lo puede hacer una sola, es entre todas. Nos sentiremos que no estamos solas, que somos muchas compañeras unidas”.

Licencias, problemática nacional

En la ciudad de Río Cuarto hay unas 120 mujeres choferes trabajando, aunque en el padrón de la Asociación hay 65. En tanto, en la ciudad de Córdoba son aproximadamente 300 las mujeres taxistas y remiseras en la calle; pero, también, explican que hay muchas mujeres que tienen el carnet a nombre de ellas, pero que no se dedican a manejar. “Ha sido meramente un traspaso. Luchamos para que la mujer se pueda independizar y esté a cargo de su empresa, de su taxi o que la chofer tenga la licencia que se merece”, dijo Brizuela.

Más allá de que aclaran que en Córdoba Capital están avanzados en el tema de licencias, no es así en otras partes. Y, particularmente, en Río Cuarto es todo lo contrario. En ese marco, Mazzini contó: “La Municipalidad no está dando las licencias inactivas y eso estamos pidiendo; que esas licencias se pongan en actividad para las mujeres que son sostén de familia”.

“Pedir un taxi por teléfono quedó obsoleto”

“Las Apps vinieron para quedarse, hay aplicaciones para todo. Me parece ideal siempre y cuando se adapten a las ordenanzas vigentes. No queremos autos particulares, porque sería una desventaja para los y las que estamos bajo la ordenanza. Yo trabajo en una Central y están desbordadas las centrales con gente que pide taxis, remises, y la gente quiere el servicio inmediato. Sería ideal una aplicación que conecte directamente al usuario con los conductores. Nosotras tenemos She Taxi. Levantar el teléfono y pedir un taxi ya quedó obsoleto”, evaluó Vanina Brizuela en diálogo con LA NUEVA MAÑANA.

