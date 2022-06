Murió a los 115 años la mujer más longeva de la Argentina

Casilda Benegas de Gallegos, la mujer más longeva de la Argentina que en 2020 había logrado superar el Covid-19, falleció a los 115 años en la ciudad de Mar del Plata.

Sus familiares dieron la triste noticia a través de redes sociales. "Yo te voy a recordar siempre de esta manera, riéndote. Es difícil no sentir un dolor enorme por saber que ya no te vamos a tener entre nosotros y a la vez me pone feliz saber que te amamos y disfrutamos muchísimo", expresó Mayra, una de sus bisnietas, en la red social Facebook.

Nacida en Paraguay, llegó al país en 1945 y recorrió varias provincias del norte hasta que se instaló en Mar del Plata.

Entre 2001 y 2013 vivió en España, pero su corazón, al parecer, estaba en la ciudad costera. Desde que regresó al país vivió en una residencia para ancianos ubicada en la zona norte de la ciudad.

Durante la Navidad de 2020, se contagió de Covid-19 pero logró atravesar la enfermedad sin síntomas. Por su admirable longevidad, obtuvo el récord de haber sido la segunda persona de mayor edad en todo el mundo en recuperarse del coronavirus.

Por otra parte, Casilda se había convertido en la cuarta persona más longeva del mundo en ser inmunizada, acción que desarrollaron los profesionales de PAMI en marzo del año pasado, días antes de su cumpleaños.

En su última época de vida, Casilda hablaba poco, pero sus allegados aseguran que ella entendía todo y a veces daba alguna respuesta en guaraní, uno de los idiomas oficiales de su país natal.

Fuente: Noticias Argentinas