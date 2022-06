Maxi Luján: "Tenemos un escudo que nos exige ser protagonistas"

Los números de Belgrano en el fútbol femenino son extraordinarios. Todos hablan de ellos. Y de su juego. Con actuaciones sobresalientes, las "Piratas" llegaron el año pasado a AFA y desde entonces ganaron todos sus juegos provocando una gran repercusión.

Las "Celestes", que hoy lideran la Primera B, golearon el fin de semana pasado a Claypole por 9-0 y, nuevamente, en todo el ámbito futbolero se habla de ellas. “Ante Claypole al equipo lo vi concentrado como nunca en el torneo. Jugaron con mucha seriedad...”, le dijo Maximiliano Luján, técnico de Belgrano femenino.

En LA NUEVA MAÑANA dialogamos con el entrenador sobre este momento del equipo, de la baja de la "Pepa" Gómez y de lo que se le avecina al plantel Celeste.

- ¿Cómo haces para que cuando hay resultados como ante Claypole las jugadoras mantengan esa concentración y no se dispersen?

- Es algo que trabajamos mucho. Siempre hablamos de respetar al rival; y respetar al rival es jugar con la seriedad que lo amerita en todo momento, más allá del resultado. Y las chicas lo han entendido bien.

- Hace tres partidos que no podes contar con la “Pepa” Gómez. ¿Cómo es reemplazarla y que el equipo siga funcionando?

- El mensaje desde un principio es que el funcionamiento colectivo, para mi, es lo más importante, y después las individualidades potencian el funcionamiento. En ese camino estamos para tratar de no sufrir situaciones como esta. La Pepa es nuestra referente, capitana, nuestra ídola y nos tocó reemplazarla y el equipo se adaptó. Hemos encontrado soluciones en las compañeras, que de eso se trata. Hay competencia interna, donde crecen todas. Las miramos a todas. Ojalá pronto la tengamos a la Pepa jugando, porque es muy importante.

- A propósito, ¿cuándo puede llegar a volver?

- Y, ahí estamos. Es una lesión que, al no ser muscular, no tiene x tiempos de reposo. Por momentos está bárbara y entrena y por momentos le duele y no lw deja hacer nada. Creo que hay que cuidarla, porque por sobretodo está la persona, la salud y no exponerla a que juega y le duela y se sienta mal. Ella va a volver cuando esté optima y se sienta diez puntos. Mientras tanto es responsabilidad mia encontrar soluciones y respuestas al equipo y en ese camino estamos.

“Me deja tranquilo ver el banco de suplentes y darme cuenta que siempre tengo soluciones”.

- ¿Cómo fue para voz llegar tras la partida de Daniela Díaz?

- Al principio fue encontrarse con un grupo golpeado anímicamente, por una cuestión lógica: se fue un cuerpo técnico que a ellas las marcó, logrando cosas importantes. Y después les dije, empecemos a hablar desde el 21 de febrero en adelante, que empezamos una historia nueva, todo lo que se vivió antes fue maravilloso, pero ahora miremos para delante. Y así trabajamos y estamos en una sana convivencia. Hay mucho respeto, una relación extraordinaria. Las chicas lo entendieron. Al principio como todo cambio costó, pero hoy vamos bien. Ellas están bien y tenemos los pies sobre la tierra, sabemos que falta mucho. Entrenamos cada día y aprovechamos cada oportunidad.

- Decís “los pies sobre la tierra”, pero el equipo golea, no pierde, juega bien, no debe ser fácil salirse de la ilusión.

- No es fácil, pero hay que ser realista. Recién estamos en la quinta fecha (Fase Campeonato) y son 22 fechas. Falta una eternidad, es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Es día a día, lo decimos con las jugadoras, pasos firmes, sin mirar más allá, porque si miramos lejos podemos tropezar con una piedra. Acá hay que ir con humildad y cada entrenamiento exigirnos al cien por ciento. Se viene una doble competencia y hay que estar preparados para todos. Tenemos un escudo que nos exige ser protagonistas. De la única forma que se consigue eso es con trabajo. En ese camino estamos.