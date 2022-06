Nahuel Losada: “Disfruto mucho este presente porque me costó”

Belgrano es el puntero del torneo de la Primera Nacional y a pesar de que recibe algunas críticas por su juego tiene muchos puntos altos. Los números lo avalan: le sacó siete unidades a su más inmediato perseguidor. De local gana siempre. Entre esos ítems destacados están las actuaciones del arquero Nahuel Losada, que de visitante ha sido relevante para este momento del “Pirata”.

“Todos los partidos de la categoría son muy difíciles, los equipos son muy duros y nosotros tratamos de hacer nuestro juego para desenredar eso y llevarnos la victoria de manera más fácil, pero a veces cuesta un poco más que otros. Vamos por el buen camino”, afirmó el arquero en diálogo con La Nueva Mañana. Losada es reflexivo sobre la actualidad del equipo que viene de ganarle por 1-0 a Deportivo Morón y que el domingo visitará a Deportivo Madryn en el sur del país, por la fecha 19 del certamen. Y en ese análisis el “1” afirmó: “Creo que hemos tenido muchos vaivenes en este campeonato. Nos tocó sufrir, nos tocó ser protagonistas, nos tocó hacer goles y replegarnos. Estamos preparados para todas las acciones y estamos respondiendo ante ellas. Cada partido es distinto y los estamos sacando adelante”.

El elenco que conduce tácticamente Guillermo Farré suma 41 puntos en el torneo, producto de que en los 17 partidos jugados logró 13 victorias, 2 empates y 2 derrotas. En gran parte de los partidos, el control del juego lo tiene la “B” y, por ende, le suelen llegar poco. A propósito, Losada se refirió a eso y puso como ejemplo el último juego frente al ‘Gallo’: “Ante Morón tuve poco trabajo y a veces esos son los partidos más difíciles. Hay que estar atentos en esos juegos, superconcentrados”

Hace 32 años Belgrano llegó a 10 triunfos consecutivos en Alberdi. Por ahora es el récord del club. ¿Lo alcanzara el equipo de Farré?

- ¿Cómo hacés para mantener esa concentración y abstraerte de todo el marco que se vive, fundamentalmente de local?

- Es un trabajo mental, mucho trabajo mental. La verdad que no perderse del partido está bueno. Hay que mantenerse concentrado y activo. También tratar de acomodar a los compañeros para que no suframos.

- En el torneo se viene dando que sos figura en los juegos de visitante, que tenés más trabajo. ¿Te preparás de distinta manera en un juego de visitante?

- No, no, estamos preparados para todas las circunstancias. Da la casualidad que de visitante me está tocando actuar un poquito más, pero somos un equipo muy defensivo que lo estamos llevando a cabo y todos trabajamos para eso. Somos una de las vallas menos vencidas y lo demostramos en cada partido.

Vital para el equipo

A propósito, Belgrano es el equipo que menos goles recibió en el torneo. Sólo le marcaron 10 tantos en la actual temporada y en un solo juego le hicieron más de un gol (Chaco For Ever 3-1, de visitante).

En 9 de los 17 partidos que jugó el elenco que conduce Guillermo Farré en este certamen mantuvo el arco en cero. En condición de visitante, Losada fue casi siempre la figura del equipo con destacadas actuaciones y atajadas importantes.

El arquero surgido de las inferiores de Estudiantes de La Plata llegó al “Pirata” el 21 de septiembre del 2020. No le fue fácil sus inicios en el club. “Me costó muchísimo la titularidad, ser el ‘1’ de Belgrano. Ahora hay que mantenerlo y trabajo por para eso; me siento muy bien y capacitado”, supo declarar en este medio en abril del año pasado, donde sentenció: “Quiero quedarme en el arco de Belgrano por mucho tiempo”.

Se ha ganado su lugar. Todo el torneo ha sido titular. Y el domingo último, cuando el Celeste le ganó a Deportivo Morón por 1-0 en el estadio Julio César Villagra, en la previa, en la entrada en calor, fue ovacionado por los hinchas que habían llegado temprano al “Gigante”. Él levantó los brazos y se emocionó.

En ese marco, Losada, de 28 años, contó: “Me enorgullece, me pone muy contento, disfruto mucho porque me costó mucho. Tengo que seguir por este camino, porque todavía no logramos nada. Ojalá a fin de año festejemos todos juntos”.

- Se jugó la mitad de la temporada ya y siguen punteros. ¿Qué se dicen entre ustedes, falta mucho, poco...?

- Sí, falta mucho. Tenemos los pies sobre la tierra. Estamos tranquilos, sabemos que cada partido es una final y la jugamos como se debe. La verdad que estar a la mitad del torneo y tener esos buenos puntos arriba no nos va a relajar. Tenemos que seguir metiéndole para beneficio nuestro y si se puede terminar el campeonato antes.

Los números del puntero

Belgrano sumó 41 puntos de 51, tiene una eficacia de 80.4 % en 17 partidos.

Los “Piratas” ganaron los 9 primeros partidos de local que jugó en el campeonato por primera vez en su historia en AFA.

Solo recibió 10 goles en el torneo. Es el equipo que menos goles en contra recibió en la actual Primera Nacional.

Le hicieron 4 goles de local.

Le convirtieron 6 goles de visitante.

En los primeros tiempos le marcaron 5 goles.

En los segundos tiempos, también 5 goles.

Chaco For Ever fue el único que le hizo más de un gol (3)

Pensando en obras

En Belgrano están esperando que se confirme en breve el pago de Tigres de México por el pase de Lucas Zelarayán (2,4 millones de dólares aproximadamente). Si entra ese dinero, pretenden construir en el predio de Villa Esquiú la pensión para los juveniles. Y luego, también en el predio, iniciar las obras de un mini estadio para que juegue el “Belgranito” y los juveniles tanto en la Liga Cordobesa como en los torneos de inferiores de AFA.

