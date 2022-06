Pedro Aznar: "Hay oídos dispuestos a dejarse sorprender"

El viernes 10 de junio, en el marco de la gira de presentación de "Flor y raíz", su más reciente disco, Pedro Aznar llega al Espacio Quality para compartir un repertorio de canciones latinoamericanas. En la previa, dialogó con La Nueva Mañana sobre este show, su labor artística en pandemia y el disco nuevo que verá la luz en noviembre.

Tras su paso por el Teatro Gran Rex de Buenos Aires y el Festival de Cosquín, Pedro Aznar trae a Córdoba un repertorio que incorpora, además, otras composiciones de su discografía, incluyendo algunos de sus grandes éxitos.

Una selección latinoamericana

- ¿En qué consiste el show que vas a presentar en Córdoba?

- Será la presentación oficial de "Flor y raíz", mi último disco, dedicado a la música folklórica de Argentina y otros seis países latinoamericanos, con grandes clásicos de grandes autores en versiones actuales. Vamos a tocar casi todo ese álbum más clásicos de mi repertorio, temas de distintos momentos de mi discografía y estrenos de lo que será nuestro nuevo disco, que lanzaremos en pocos meses más.

Pedro Aznar arriba a Córdoba con una formación de quinteto que completan Julián Semprini en batería, Alejandro Oliva en percusión, Matías Martino en teclados y voz, y Sebastián Henríquez en guitarras y voz.

- ¿Cómo surgió la idea de armar “Flor y raíz”? ¿De qué manera elaboraste la selección del repertorio del álbum, con qué criterio?

- "Flor y Raíz" era una vieja deuda que tenía conmigo y con la gente que me escucha: hacer un disco íntegramente dedicado a la música de raíz latinoamericana. Mi música es hoy una fusión muy fluida de rock, folklore, jazz, tango y otros géneros. Tomo de cada una de esas vertientes lo que necesito para expresar lo que siento. Y mi público es tremendamente abierto a esa propuesta.

Pedro Aznar recuerda como una singularidad que "el estreno de 'Flor y Raíz' fue en un concierto online", que se grabó en vivo: "Así que el disco nació sobre un escenario".

La primera presentación sería recién un año después, en el porteño teatro Gran Rex. "Se sintió tan cómodo de tocar como la primera vez, pero ya más asentado e incorporando las sonoridades que le sumamos durante la mezcla, así que todo el repertorio alcanzó un mayor vuelo", repasa en su memoria.

Sobre la selección de canciones, que alcanza a autores como Ramón Ayala, María Elena Walsh, Chico Buarque, Alfredo Zitarrosa y Violeta Parra, manifiesta Pedro Aznar: "Decidí que el disco fuera una recorrida por la música de varios países del continente. Con ese fin seleccioné grandes clásicos de siete países: Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, México y Cuba. La idea fue darle a todo ese material una impronta moderna y traerlo a nuestros días".

Feedbacks

- Estuviste muy presente en las redes durante la pandemia y generaste un feedback muy activo con el público. ¿Lo fuiste armando o surgió espontáneamente? ¿Qué te quedó de esa experiencia?

- Internet fue una herramienta salvadora, durante la pandemia. Nos permitió seguir conectados y disfrutando de la música. En mi caso personal, hice esos conciertos con el fin de acompañar a la gente en un momento de soledad, aislamiento, ansiedad e incertidumbre, y resultó que yo terminé sintiéndome acompañado también. Recibí decenas de miles de mensajes de agradecimiento, de todas partes del mundo. Fue muy reconfortante, esa calidez, en tiempos tan sombríos.

Asimismo, merced a esa experiencia, se permitió reflexionar sobre los conciertos online: "Tienen una característica propia, muy especial. Permiten una intimidad única, que ningún otro medio ofrece". Y adelantó: "Pienso seguir usando ese lenguaje para proyectos especiales".

Paralelamente, al hacérsele notar que transmite felicidad en cada show en vivo que viene realizando a lo largo y a lo ancho del país, expresa su sentir: "La inmensa alegría del reencuentro con la gente, con el calor del aplauso, con estar vibrando todos juntos en el mismo tiempo y lugar. Es algo único".

El fruto del retiro creativo

- La canción “Reverdece”, desde el nombre, remite a un renacer; y se vuelve esperanzadora en este contexto en el que de a poco la pandemia pareciera quedar atrás. ¿Compusiste mucho en el tiempo en el que la circulación estaba más restringida?

- Sí. Decidí tomar ese tiempo de aislamiento forzado como un retiro creativo. Escribí y compuse mucho, más de cuarenta canciones. Por eso mi próximo disco, que ya estamos grabando, va a ser doble. Tengo un montón de material que me gusta mucho.

Anticipa Aznar que este nuevo álbum se lanzará en noviembre con 20 canciones propias, "la inmensa mayoría de las cuales escribí en los últimos dos años". Y adelantó: "Va a tener varias sorpresas, desde lo estilístico hasta lo poético".

- Con un recorrido artístico en el que has creado una ecléctica carrera, tanto solista como en grupos, ¿qué sentís que aún no has hecho y te gustaría explorar con la música?

- Hay un montón de terreno por explorar todavía. Tengo la suerte de tener un público abierto al que le gusta viajar a paisajes sonoros nuevos tanto como a mí, así que me siento privilegiado, puedo experimentar, sabiendo que hay oídos dispuestos a dejarse sorprender.

La cita será el próximo 10 de junio, a las 21.30hs. en Espacio Quality (Av. Cruz Roja Argentina 200).

Las entradas se pueden adquirir en este sitio: https://qualityespacio.com/shows/pedro-aznar/

