Baglietto sobre la Trova Rosarina: "Nos juntamos a celebrar el presente"

"Aportamos poesía desde un lugar que el rock, salvo excepciones, no abarcaba", repasa Baglietto sobre la Trova Rosarina Foto: Gentileza Sebastián Granata

El sábado 7 de mayo, a las 21.30, la "Trova Rosarina" celebrará cuatro décadas de recorrido por los escenarios en el Espacio Quality. En la previa, en diálogo con La Nueva Mañana, Juan Carlos Baglietto repasó los 40 años de “Tiempos Violentos”, el álbum que significó la irrupción de este movimiento en la música popular argentina.

En rigor, junto a Baglietto estarán cinco integrantes más de la “Trova Rosarina”: Silvina Garré, Rubén Goldín, Adrián Abonizio, Jorge Fandermole y Fabián Gallardo.

Además, contarán con cuatro músicos como grupo de base.

Baglietto sintetiza la propuesta de esta manera: “El espectáculo hace pie en unas diez canciones de la primera época, algunas de las cuales no hacemos hace mucho tiempo. Luego, es un repertorio extenso en el cual suceden canciones de las distintas épocas desde 40 años al presente. Incluso algunas nuevas. Las versiones son respetuosas de las originales pero distintas a las que la gente quizás está acostumbrada a escuchar”.

- A la distancia, ¿qué características del disco “Tiempos difíciles” y del contexto confluyeron para que la atención de la música popular se centrara en la “Trova Rosarina”?

- El contexto era comienzos de guerra de Malvinas, manotazo de ahogado de una dictadura agonizante; había necesidad en la gente de escuchar alguna cosa con la que se pudiera confabular. En alguna medida fuimos parte con otros artistas de la banda de sonido de ese momento. Mediante una cosa poco inteligente que hicieron los milicos, que fue prohibir la música en inglés, vinimos nosotros. No porque fuésemos un invento de esa coyuntura, pero eso nos abrió la puerta a la difusión masiva. Y en lo musical, “Tiempos difíciles” fue un disco atípico para lo que era la música más relacionada al rock. Veníamos de una ciudad grande del interior, con cierto grado de inocencia; sin conocer las leyes del mercado y sin tener la suerte antes de grabar en ningún lugar de las características del estudio de la EMI.

Desde esa inocencia, subraya Baglietto que este cúmulo de rosarinos que incluyó también al fallecido Lalo de los Santos e incluso a Fito Páez, ignoraron las máximas del mercado que sugerían no hacer canciones de más de tres minutos, eludir las más tristes, apostar por los temas movidos: “Nuestra tozudez nos sumó. Mezclábamos voces, las canciones tenían letras interesantes, lindas poesías. Conjugábamos el tango, el rock, el folklore de manera natural. Hacer foco en la canción fue una marca nuestra, pero en el momento no teníamos idea de lo que estaba sucediendo”.

- ¿Qué expectativas tenían y qué fueron descubriendo a medida de que los alcanzó una mayor repercusión?

- Teníamos en claro que Rosario por aquel entonces era una ciudad totalmente indiferente a las expresiones locales. Hablando en criollo: no nos daban bola. Para nosotros todo era una sorpresa. Cambiamos de ciudad, nos encontramos interactuando con gente que sólo conocíamos en las revistas. Era todo un asombro. Después pudimos volver a Rosario como los hijos dilectos, pero primero nos tuvieron que santiguar en Buenos Aires.

Más aún, Baglietto rememora que “primero nos dieron bola en Córdoba”, haciendo referencia a la participación que tuvieron en el Festival de La Falda en febrero de 1982, con el disco grabado pero todavía sin ver la luz.

“La gente no conocía ni nuestras caras ni lo que hacíamos ni la música ni nada. Mario Luna (el locutor y organizador del festival) había pasado un poco un cassette que le había llegado”, recuerda Baglietto y revive la sorpresa del momento: “Fue complicidad inmediata de la gente. Yo tengo que estar muy agradecido para con Córdoba y su gente”.

- ¿Qué pasó en Rosario en esa vuelta como hijos dilectos?

- El público rosarino nos reconoció. Probablemente la trova fue la puerta de entrada para muchos otros artistas. Pasó lo que en general sucede con las expresiones novedosas: una compañía discográfica, poniendo atrás la maquinaria que en general nunca ponía al servicio del tipo de música que nosotros hacíamos. Presentamos el disco el 14 de marzo de 1982 en el estadio de Obras, con quilombo y muchísima gente. A la semana siguiente fuimos al teatro El Círculo de Rosario, que era como la meca; donde nosotros jamás habíamos podido tocar cuando éramos locales porque era un lugar reservado para gente más conocida. Volvimos a Rosario y llenamos cuatro veces El Círculo, cosa que no pasaba hacía muchísimos años y menos con artistas locales. Entonces nos preguntábamos qué pasó porque tres meses antes habíamos tocado en el teatro Olimpo, que quedaba a cinco cuadras, y no habíamos metido ni 150 personas.

- En lo personal, ¿qué sentís con esto de conmemorar el 40 aniversario de la “Trova Rosarina” y revisitar tus discos inaugurales?

- Siento una gran gratitud, que tiene que ver con el esfuerzo, la conducta; pero principalmente con la banca que nos ha dado la gente. Muchos otros artistas no han tenido la posibilidad de que el público los acompañe durante 40 años. Siento además que nos juntamos a celebrar el presente, no a rememorar el pasado como aquello que fuimos y ya no somos. Nunca paramos. Cada uno en su medida y su ámbito, ninguno dejó de componer, de producir, de grabar; de estar activo.

- ¿Qué le aportó la irrupción de la “Trova Rosarina” a la música popular argentina?

- Diversidad. Aportamos poesía desde un lugar que el rock, salvo excepciones, no abarcaba. Poesía popular con canciones en las que no sólo importaba lo que decías, sino cómo lo decías.

Está previsto que el show inicie a las 21.30.