Alberto Fernández viaja este martes para sumarse a la "Cumbre de las Américas"

En la noche de este martes, el presidente Alberto Fernández emprenderá el vuelo a Estados Unidos para participar de la Cumbre de las Américas.

El mandatario partirá a las 23 hacia la ciudad de Los Ángeles, donde se llevará a cabo el encuentro que reunirá a representantes de la región.

Está previsto que Alberto Fernández regrese a la Argentina el sábado.

López Obrador dijo no

Este lunes, el presidente de México, Andrés López Obrador, confirmó que no asistirá a la Cumbre de las Américas de Los Ángeles por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, en un severo traspié diplomático para Estados Unidos, el país organizador, justo en la jornada de inicio formal del encuentro.

El Gobierno del mandatario estadounidense, Joe Biden, había intentado convencer a López Obrador de asistir a la máxima cita política regional desde el mes pasado.

"No voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América, y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo hace siglos, la exclusión, dominar sin razón alguna, no respetar la soberanía", dijo López Obrador.

Estados Unidos espera un representante de Guaidó

El gobierno de Estados Unidos afirmó que espera que un representante de la oposición de Venezuela asista a la Cumbre de las Américas que se celebrará esta semana en Los Ángeles, a la que no invitó al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“Esperamos que un representante del gobierno interino del señor (Juan) Guaidó se una a la Cumbre de las Américas”, dijo esta tarde el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, en conferencia de prensa, según la agencia de noticias Sputnik.

La semana pasada, el coordinador estadounidense de la cumbre, Kevin O’Reilly, confirmó en una audiencia en el Congreso que Washington no invitaría al encuentro a Maduro.

