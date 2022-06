En deuda: Córdoba aún no garantiza métodos anticonceptivos básicos

De acuerdo a un relevamiento de Católicas por el Derecho a Decidir, en siete departamentos provinciales aún no se garantiza el acceso a la ligadura tubárica.

Especial para La Nueva Mañana

#NIUNAMENOS

En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) presentó los resultados del relevamiento “Acceso a la Salud Sexual y Reproductiva: IVE/ILE en la Provincia de Córdoba” que llevó adelante junto a integrantes de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.

Los datos revelados en este estudio realizado entre junio y septiembre de 2021, resultan preocupantes. A veinte años de la sanción de la Ley 25.673 en Córdoba persisten serias dificultades para garantizar el acceso a métodos anticonceptivos en diversas localidades del territorio provincial. Mientras se conmemora otro #NiUnaMenos, la deuda con los derechos sexuales y (no) reproductivos, se vuelve evidente.

Ligarse las trompas en Córdoba, no es tan sencillo

En relación a la accesibilidad a los métodos anticonceptivos de largo plazo, según los efectores de salud que respondieron la encuesta, distribuidos por departamentos, se observa que en 7 departamentos de la provincia de Córdoba -Sobremonte, Río Seco, Totoral, Río Segundo, Minas, Pocho y San Alberto- no está garantizada la accesibilidad al procedimiento quirúrgico de anticoncepción por ligadura tubárica (también llamada ‘ligadura de trompas’).

Mientras que en 14 departamentos – Sobremonte, Río Seco, Tulumba, Ischilín, Totoral, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, Colón, Río Segundo, Juárez Celman, Marcos Juárez y Pdte. Roque Sáenz Peña- no se garantiza el acceso al procedimiento de vasectomía, que solo se encuentra disponible en 18 hospitales de la provincia.

Otro dato que resulta alarmante es que en tres departamentos provinciales no se está ofreciendo el DIU de manera gratuita como una alternativa para evitar embarazos no deseados. Tal es el caso de Córdoba Capital, Punilla y Santa María. En la capital cordobesa tampoco se está garantizando el acceso gratuito a los implantes subdérmicos.

Según el relevamiento elaborado por CDD junto a la Red de Profesionales, la insuficiente provisión de métodos anticonceptivos también se presenta en relación a la anticoncepción oral.

Anticonceptivos en números: Según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, en el año 2021 se distribuyeron 2.159 tratamientos con misoprostol provisto por Nación y 841 tratamientos provistos por la Provincia. Asimismo, se informó en relación a los anticonceptivos de larga duración que durante 2021 se entregaron 7.023 tratamientos de implante subdérmico; y se colocaron 5.558 unidades de DIU T cobre y 3.214 unidades Diu tipo multiload.

“La mayoría de los efectores entrevistados refirieron contar con Anticonceptivos Orales (ACO) y preservativos al momento de la encuesta. No así con Anticonceptivos Reversibles de Larga Duración (LARCS), que no solo son los más efectivos, sino que también son los MAC recomendados post IVE/ILE”, expresa el informe.

El relevamiento destaca que un gran porcentaje de efectores encuestados “refirió haber tenido problemas con la provisión de MAC en los últimos meses” y que, además, “expresaron cierta naturalización ante los problemas de provisión (…), así como desconocimiento de vías de reclamo y gestión de los mismos”.

En diálogo con La Nueva Mañana, Ana Morillo, referente de CDD, de la Red, y coordinadora del estudio manifestó que el escenario “es preocupante, porque de hecho la OMS viene hablando de dar prioridad a los métodos de larga duración para la prevención de embarazos no deseados”. “Las compañeras de la Red lo venían observando, pero el número nos sorprendió”, afirmó.

¿Qué sucede con el acceso a los anticonceptivos? ¿Se trata de un problema de stock? ¿O la falta de acceso responde a decisiones políticas? Durante la presentación del informe de CDD realizada el viernes 27 de mayo estuvo presente Valeria Isla, directora de Salud Sexual y Reproductiva (SSyR), a quien las profesionales que garantizan IVE/ILE reconocen como una pieza clave en la provisión de insumos para Córdoba. De hecho, el 82% de las instituciones recibe el Botiquín Remediar de SSyR de la Nación. Las dificultades se concentran en los mecanismos que aplica la cartera de Salud provincial para proveerse y distribuir los anticonceptivos en el territorio.

“Creemos que es muy discrecional la distribución de estos métodos de larga duración, lo dicen las y los referentes en las comunas, en las localidades del interior. No podés pedirle a una localidad que tiene muy pocos ingresos que se haga cargo, no puede ser que la respuesta a no tener estos métodos de DIU o implante sea ‘ud tiene que comprar’, explicó Morillo.

El reporte también revela serios obstáculos comunicacionales en el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Según el estudio citado, “entre los departamentos que tienen más del 50% de efectores sin actividades de información y comunicación, se encuentran: General Roca, Ischilín, Pocho y Sobremonte”. La Provincia no cuenta con campañas de comunicación enfocadas en fortalecer el derecho a la IVE/ILE.

“Cuando hay una definición política de trabajar fuertemente en un programa, se destinan recursos y materiales. En este tema, no hay una línea clara de trabajo de la Provincia hacia los municipios, como sí la hay en inmunizaciones y otras temáticas de salud”, aseguró Morillo.

Los anticonceptivos orales y los preservativos son los de mayor disponibilidad en casi la totalidad de los efectores encuestados, con un 96% y 94,9%, respectivamente.

Sobrecarga y concentración de efectores que realizan IVE

Desde la sanción de la Ley 26.610 ocurrida en diciembre de 2020, a diciembre del siguiente año, se realizaron 32.758 interrupciones de embarazo voluntarias del embarazo (IVE) en el sistema público, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. A pocos meses de haberse sancionado esta ley, los datos sobre el acceso a la IVE no resultan desalentadores. Si bien “hay departamentos que no poseen atención como Río Segundo, Juárez Celman, Río Seco, Ischilín, Sobremonte y Pocho; y otros poseen sólo un efector”, más del 25% de los efectores están garantizando la práctica.

Las principales dificultades expresadas por las instituciones para el abordaje de la IVE, se concentran en falta de recursos humanos (45.2%); en segundo lugar, la falta de insumos seguidos por dificultades en la infraestructura (falta de consultorios), y falta de capacitación para el abordaje. Un 8.2% de los encuestados precisó como dificultad la objeción de conciencia, “lo cual fue manifestado como un impacto de mayor carga laboral al personal que sí garantiza el acceso a IVE”.

En la ciudad de Córdoba, donde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir es fuerte, se concentra el mayor porcentaje de efectores que garantizan IVE en los distintos niveles de atención. A nivel provincial, el 75.4 % no atiende IVE, o realiza consejería y deriva con o sin turno programado. Este porcentaje es el resultado de la suma de quienes no atienden (34.7%), quienes realizan consejería y derivan sin articulación (15.7 %) y quienes realizan consejería y derivan con turno (25%).

Desde la Provincia informaron que el año pasado se registraron “capacitaciones realizadas fueron dirigidas a los integrantes del equipo de salud que se desempeñan en los diferentes niveles de atención, considerando que éstos deben conocer la legislación, normativas y práctica clínica, a fin de brindar una respuesta correcta y de calidad a las mujeres y personas con otras identidades de género y capacidad de gestar que deciden por la interrupción del su embarazo”.

En 2021 se realizaron 2.691 IVE/ILE en la Provincia, de las cuales 2.587 (96%) corresponden a IVE y 99 (4 %) fueron ILE, según la información oficial provista por la Provincia.

Cómo se aborda el acceso a IVE en la Provincia

La Provincia atiende la demanda de servicios de salud mediante un esquema de siete corredores sanitarios que abarcan el territorio provincial. Mediante este esquema por nodos se realizan las derivaciones en caso de que alguna práctica no pueda ser garantizada en una localidad. La Red de Efectores de Instituciones Sanitarias provinciales se completa con los Hospitales provinciales, Centros de Atención Primaria de Salud Provinciales, Apross e instituciones de salud privadas.

Lo que reciben los municipios directamente de Nación no se reporta a la Provincia. “Nosotros la cifra que tenemos, lo que sí tenemos registrado son los casos en los que se entrega la medicación, la medicación se registra en una planilla”, aclaró Ruffin y remarcó que para su cartera el informe de CDD “no tiene validez”.

“Entre junio y septiembre del año pasado fue cuando más casos de Covid teníamos, el sistema estaba súper estresado”, aclaró Esteban Ruffin, Director General de Hospitales de Córdoba, en diálogo con La Nueva Mañana. “Este informe claramente tiene un sesgo”, afirmó en referencia al escenario de emergencia sanitaria en el cual se realizó el relevamiento.

“Desconocer la ley no te exime de la responsabilidad de la ley”, aclaró Ruffin en relación a la garantía en el acceso. El Director de Hospitales reconoció que “la política centralizada no quita que alguna acción individual” que vaya en sentido contrario. “La confidencialidad está garantizada como en otras prácticas, es obligación de nuestra política de trabajo”, afirmó Ruffín.

Los insumos y el equipamiento del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable llegan a los efectores por diferentes vías:

Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva a través de la distribución de botiquines Remediar.

Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva con entrega directa al Programa Provincial de Maternidad y Paternidad Responsables.

Compra directa que realiza el Programa Provincial para la distribución a efectores provinciales, municipales y comunales.

Compra directa que realiza cada municipio o comuna.

La logística de distribución de los MAC depende del Programa Provincial y de la gestión que realice cada municipio o comuna.

Fuente: “Acceso a la Salud Sexual y Reproductiva: IVE/ILE en la Provincia de Córdoba”.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]