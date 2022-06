La marca Córdoba y las políticas que llegaron para quedarse

Especial para La Nueva Mañana

ENTREVISTA A MIGUEL SICILIANO

Anclado en la “gestión” y el “trabajo en equipo”, Miguel Siciliano es uno de los principales defensores de la administración de Martín Llaryora en la Municipalidad de Córdoba. Encargado de “barrer la cancha” haciendo frente a las críticas, el actual secretario de Gobierno anticipa que el sanfrancisqueño “será un gran gobernador” y apuesta por la continuidad del equipo en el Palacio 6 de Julio en 2023.

Ese rol de centurión lo catapulta como uno de los posibles candidatos al sillón municipal. Diplomático, ensaya una respuesta que con el paso de los meses irá perdiendo fuerza al calor de la proximidad de las elecciones: “Ya vendrán tiempos políticos. Hoy son tiempos de gestión”.

Sin vueltas, apuesta fuerte por la presencia de Llaryora en El Panal. “Creo que Martín va a ser un enorme gobernador. Generacionalmente, es la persona que está llevando adelante este recambio generacional natural y, después de 24 años, tiene la enorme responsabilidad de tratar de ser el hombre de apellido diferente que pueda continuar la obra que en la provincia de Hacemos por Córdoba”, explicó en diálogo con La Nueva Mañana.

Con una dilatada trayectoria que lo tuvo como concejal del bloque Eva Duarte entre 2007 y 2015, además de ser secretario de Asuntos Institucionales de la Provincia, señala que “Córdoba era una Ferrari empantanada”. “La sacamos del lodo y está andando. Es el momento de consolidar el proyecto con políticas públicas que llegaron para quedarse”, asegura.

Explotar la “Marca Córdoba”

“Cuando asumimos nos trazamos un plan que tenía como fin instalar la Marca Córdoba. Esto tuvo un paréntesis por la pandemia, pero desde hace unos meses reforzamos esta idea, que es la de crear una industria nueva”, señala Siciliano, ponderando una de las marcas distintivas de la gestión: el turismo. “Pretendemos que Córdoba sea la capital del turismo del interior del país”, asume.

“La capital tiene una industria poco explotada, como el turismo, o mejor dicho los turismos: deportivo, de la salud, de los posgrados, de los congresos. A eso se apunta”, asevera Siciliano, quien remarcó la participación de los vecinos en la revalorización de distintos espacios de la ciudad.

“Pero no se trata solo de la recuperación del centro, también lo hicimos en los distintos barrios. Les devolvimos el protagonismo, con su idiosincrasia”, asegura el funcionario, quien pone de ejemplo el trabajo realizado con las mesas vecinales: “En San Vicente hay 10.000 metros cuadrados de arte urbano, y se recuperaron las plazas, pero en conjunto con los vecinos, que son los que conocen y reconocen los lugares icónicos”.

En la enumeración de puntos salientes de gestión, Siciliano se detiene en la creación de las “supermanzanas” que fueron puestas en práctica en plena pandemia no sin críticas, fundamentalmente en la zona de la Plaza San Martín.

“Se trata de un concepto vinculado a lo turístico, pero fundamentalmente a lo ambiental, ya que la reducción de la circulación permitió bajar el mapa de calor. Por ejemplo, por la Plaza San Martín pasaban 110 líneas de colectivos. Ahí está la Manzana Unesco, el Museo Tejeda, el Cabildo y la Catedral. En todo el mundo te podés tomar un café frente a la plaza principal. En Córdoba no se podía”, explica no sin antes destacar los casi 100.000 cuadrados de arte urbano y la recuperación de la Costanera y el Mercado de Abasto. “Y también están los trabajos de conexión de red cloacal en Villa El Libertador. Se está avanzando, pero creo que hay cosas que nos faltan. Hay barrios a los que no hemos podido llegar con soluciones concretas. Hay cosas que hubiera querido que se consoliden más rápido de lo que se están consolidando, se están demorando”, señala.

“Es el momento de consolidar el proyecto con políticas públicas que llegaron para quedarse”.

“El señor de los rodillos”

Una de las etiquetas distintivas de la gestión municipal fue la decisión de pintar los cordones de las veredas y también las plazas, lo que le valió el ingenioso apodo de “El señor de los rodillos”. “La verdad que no me molestó. Es más hasta me gustó. Si una plaza está linda, cuál es el problema”, explica Siciliano dando muestras de su experiencia en la esgrima dialéctica política municipal.

“Si tengo ambiciones, lo mejor que tengo que hacer es lo que estoy haciendo. Ya vendrán tiempos políticos, hoy son tiempos de gestión”, repite. No obstante, esa misma cintura no oculta el viejo anhelo, a veces más oculto otras veces más visible, de llegar al Palacio 6 de Julio.

“Soy un amante de lo municipal. Creo en los equipos, en los proyectos y soy de los que no ponen los nombres personales por sobre los proyectos colectivos”, asegura quien también es uno de los principales fogoneros de la gestión de Hacemos por Córdoba.

“Nos enfrentamos al desafío de que la gente siga eligiendo el proyecto sin los nombres que hasta ahora han elegido. Esa debe ser nuestra prioridad si defendemos el proyecto, el equipo. No priorizo lo personal sobre la construcción de lo colectivo”, reitera y galvanizando una ensayada diplomacia que incluso lo lleva a ponerse en el rol de resignar posiciones. “En la Intendencia tiene que seguir alguien del equipo de Martín, tiene que consolidar lo hecho hasta acá. Córdoba tiene un gran potencial”, explica.

El casillero que falta

Ese “alguien” es el casillero que en Hacemos por Córdoba que más ansiedad despierta a la hora de completar la oferta electoral del oficialismo el próximo año.

La senadora Alejandra Vigo, el viceintendente Daniel Passerini y el secretario de Transporte, Marcelo Rodio, completan junto a Siciliano el póquer de “candidateables”.

Salvo Vigo, por su peso dentro de la estructura provincial y por la exposición en la arena nacional, los otros precandidatos comparten un hecho no menor: la gestión en áreas sensibles de la Municipalidad.

Precisamente, Siciliano está al frente de las negociaciones para nada sencillas con el sindicato de empleados municipales. Como nunca en dos años, la relación con el Suoem transita por carriles de tensión. Con una paritaria vencida y dos semanas de asambleas permanentes, el primer test se vio en la Vuelta Ciclística del pasado domingo cuando un grupo de trabajadores intentó interrumpir el evento. El accionar policial, con represión incluida y dos personas detenidas, obligó a la Municipalidad a mostrar una faceta distinta en el vínculo con la planta laboral.

“Siempre nos vamos a sentar en la mesa de diálogo. No queremos pagar malos sueldos y no reconocer que hay que actualizar los salarios. Pero no estamos dispuestos a refinanciar la ciudad. No estamos dispuestos a ceder a métodos que en algún momento dieron resultado, pero en esta gestión no, como la violencia”, señaló en reiteradas oportunidades mientras capeaba el incipiente temporal que amenaza con continuar durante este mes.

En ese rol de escudero, sostuvo que “el equilibrio de gobernar es actualizar salarios y hacer que lo que el vecino paga, vuelva en servicios”.

Queda así el capítulo abierto de una relación que, matizada por la pandemia y con el agregado de la vuelta de Rubén Daniele a la conducción sindical, cierne algunos nubarrones en la gestión municipal.

Gestión que tiene muchos defensores/competidores/centuriones para la sucesión de un Martín Llaryora que se apresta a recorrer el camino hacia la candidatura a la gobernación sin mayores obstáculos.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]